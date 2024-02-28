Астролог назвала самые удачные для свидания дни в марте 2024 года

Март — первый месяц весны. Возможно, для кого-то он станет началом новой главы личной романтической истории. Однако, несмотря на обилие дней, благоприятных для первых встреч, на самом деле их не так много.

Ниже список дней, которые можно использовать для первого свидания: 3 марта — начиная с 19:00 мск;

5 марта — с 19:00 до 22:00 мск;

8 марта — с 13:00 до 22:00 мск;

15 марта — с 14:00 мск;

20 и 21 марта — с 15:00 мск;

26 марта — с 12:00 мск;

30 марта — с 10:00 до 20:00 мск.

Обратите внимание на 25 марта — день, когда нас ждёт лунное затмение. События и встречи, запланированные вокруг этой даты, могут оказаться судьбоносными. Особенно важно быть внимательными к тому, что происходит в этот период в жизни, людям, родившимся с 24 по 29 сентября (знак зодиака Весы) и с 23 по 29 марта (знак зодиака Овен) любого года рождения.

Какой день в марте обещает стать идеальным для романтических встреч?

Какие даты марта 2024 года опасны для свиданий, а какие подходят? Фото © Shutterstock

1, 2, 28 марта — эти дни лучше пропустить. Но если не сидится в одиночестве, то имейте в виду, что даты подходят для встреч с теми, кого вы уже хорошо знаете. Есть вероятность возникновения ярких эмоций и страстей, которые пригодятся для сексуальных встреч.

4 и 30 марта — дни удачны для активного совместного отдыха (посещение спортивных мероприятий, обучающих сессий или мастер-классов). Эти дни благоприятствуют новым знакомствам, в том числе с иностранцами.

5 и 6 марта — на эти даты лучше назначить деловые встречи и совещания. Рекомендуется дресс-код: строго деловой. Светлана Мишина Астролог

7 и 8 марта (после 12:00 мск) — подходящее время для уютных встреч с друзьями. Можно смело покупать билеты на концерт, записываться на квест или планировать совместный отдых в клубе.

Лунный календарь свиданий и любви на март. Фото © Shutterstock

"11 и 12 марта — не лучший выбор для романтических встреч, но благоприятное время для совместных прогулок и активного досуга", — рассказывает Life.ru астролог Светлана Мишина. Можно разнообразить свидание, посетив вместе фитнес-занятие или спортивное мероприятие. Главное, чтобы партнёр болел за ту же команду, иначе есть риск поссориться.

13, 14 (после 19:00 мск) и 26 марта — идеальное время для спокойных вечеров вдвоём с акцентом на наслаждение обществом друг друга. Совместное посещение красивого кафе или ресторана пойдёт отношениям на пользу.

В эти дни девушки особенно привлекательны. Не забудьте подарить избраннице цветы, тогда вы точно покорите её сердце навсегда. Светлана Мишина Астролог

15 (после 14:00 мск) и 16 марта — ещё пара дней месяца, когда лучше встретиться в кругу друзей. Романтика может не заладиться. Зато совместный отдых с друзьями обогатит дружбу.

Благоприятные и опасные даты в марте 2024 года для любви. Фото © Freepik

18 и 19 марта — лучшие дни для тех, кто планирует удивить партнёра кулинарным шедевром собственного производства. "Подготовьте домашний романтический ужин и порадуйте любимого человека. В эти дни как никогда ценятся забота и любовь", — советует эксперт.