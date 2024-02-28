Бойцы ВСУ отчитались о замеченном в небе НЛО

Странное событие произошло недавно в зоне специальной военной операции. Как передаёт газета Daily Mail, в распоряжении которой оказалась неоднозначная видеозапись, военнослужащие Вооружённых сил Украины в этом месяце зафиксировали неопознанный летающий объект.

"Абсолютно тихий НЛО в форме диска был заснят на камеру украинскими войсками", — говорится в статье.

Обнародованная изданием видеозапись была сделана военнослужащими 406-го батальона ВСУ с помощью дрона Mavic компании DJI. Представитель этой организации рассказал журналистам, что его фирма не может объяснить, что было на видео, но в то же время допустил, что эти кадры могли стать следствием технических неполадок.

Некоторые пользователи Сети скептически отнеслись к этому ролику. Они предполагают, что это изображение является примером феномена миража, известного как Фата-Моргана. Это явление, названное в честь волшебницы из легенды о короле Артуре, возникает, когда верхний слой тёплого воздуха и нижний слой холодного воздуха создают "атмосферный канал", который преломляет или искривляет свет, создавая отражение в воздухе.