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28 февраля, 02:39

Бойцы ВСУ отчитались о замеченном в небе НЛО

Daily Mail: Военнослужащие ВСУ в этом месяце заметили НЛО в зоне конфликта

Странное событие произошло недавно в зоне специальной военной операции. Как передаёт газета Daily Mail, в распоряжении которой оказалась неоднозначная видеозапись, военнослужащие Вооружённых сил Украины в этом месяце зафиксировали неопознанный летающий объект.

"Абсолютно тихий НЛО в форме диска был заснят на камеру украинскими войсками", — говорится в статье.

Обнародованная изданием видеозапись была сделана военнослужащими 406-го батальона ВСУ с помощью дрона Mavic компании DJI. Представитель этой организации рассказал журналистам, что его фирма не может объяснить, что было на видео, но в то же время допустил, что эти кадры могли стать следствием технических неполадок.

Некоторые пользователи Сети скептически отнеслись к этому ролику. Они предполагают, что это изображение является примером феномена миража, известного как Фата-Моргана. Это явление, названное в честь волшебницы из легенды о короле Артуре, возникает, когда верхний слой тёплого воздуха и нижний слой холодного воздуха создают "атмосферный канал", который преломляет или искривляет свет, создавая отражение в воздухе.

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Ранее Life.ru писал, что рядом с самолётом американского лидера Джо Байдена в Лос-Анджелесе засекли неопознанный летающий объект. Кадры с моментом пролёта НЛО вблизи первого борта запечатлели местные плейнспоттеры.

Обложка ©

pixabay

Алексей Соловьёв
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