8 народных суеверий, определяющих, кем будет ребёнок — счастливчиком или неудачником

На то, что ребёнка ждёт счастье, указывает ряд примет и суеверий. Например, если он родился в красивую дату, то удача точно будет сопутствовать во всех начинаниях. Но по каким ещё признакам можно предсказать судьбу сына или дочери?

1. Рождение в новолуние

Узнать судьбу ребёнка можно по состоянию Луны в день рождения. Фото © Shutterstock

В этом мире повезло тем, чья жизнь началась в новолуние или в течение ближайших трёх суток после него. Малыши, которые родились в волшебный период, будут наделены крепким здоровьем, ведь их будет защищать природный спутник Земли. Благодаря этому они смогут прожить долгую и счастливую жизнь (до 90–100 лет).

2. "Счастливая рубашка" при рождении

Если ребёнок покинул утробу в белой оболочке, которая визуально похожа на плёнку, то в этом ничего плохого нет. Малыш, наоборот, "родился в рубашке" (про которую сказано в том самом фразеологизме). Это значит, что во всех делах и начинаниях ему будет сопутствовать удача. Из трудностей и проблем он будет выходить с минимальными потерями или и вовсе без них. Жизнь и в целом Вселенная будут идти мальчику или девочке навстречу.

3. Схожесть с одним из родителей

Судьба детей определяется тем, похожи они на маму или папу. Фото © Shutterstock

На то, что ребёнка в жизни ждут успех и только приятные моменты, указывает и его внешность. Но есть правило: девочка должна быть похожа на папу, а мальчик — на маму. Если сходство почти 100%, то малыша ждут счастье и успех.

Но если ребёнок не похож на мать или отца, то слепо верить в примету не стоит. Шансы на то, что он всё равно будет счастливым, остаются.

4. Правильно подобранное имя

Перед тем как называть ребёнка, нужно внимательно изучить ономастику. Если дать малышу имя какого-нибудь великомученика или того, кто в своё время пережил несчастья, то эти характеристики передадутся малышу по наследству. Ничего, кроме горя, человек видеть не будет.

Старайтесь давать ребёнку имена праведников или те, в которые вшиты положительные характеристики. Например, мальчика можно назвать Виктором — "победителем". Таким он по жизни и будет. Помните про правило: "Как корабль назовёшь, так он и поплывёт".

5. Ребёнок не должен видеть своё отражение

Судьба родителей и их детей зависит от того, увидит ли малыш своё отражение. Фото © Shutterstock

Пока малышу не исполнится хотя бы год, нужно держать его как можно дальше от зеркала. Видеть своё отражение ему вредно. Существует древнее поверье, что такой шаг привлечёт в жизнь малыша бедность и преподнесёт ему тяжёлую судьбу.

Если ни по каким другим приметам ребёнок не подпадает под понятие "счастливый", то достаточно не показывать ему отражение. Тогда увеличите шансы того, что он станет счастливым.

6. Улыбчивый ребёнок

Далеко не все дети проявляют эмоции сразу после рождения. Однако, если в течение первых двух недель жизни малыш улыбается, мир посылает положительный знак. Это значит, что в жизни ребёнка будет соблюдён баланс во всех сферах. Его душа будет в гармонии с телом. Он будет жить счастливо и зарабатывать много денег в будущем.

7. Важна первая вещь, которую возьмёт ребёнок

Приметы после дня рождения гласят, что первый предмет, взятый ребёнком в руки, определит его судьбу. Фото © Shutterstock

Когда ребёнок начнёт ходить и тянуться к разным предметам, обратите внимание на то, что первое он взял в руки. Если автомобиль, то будет гонщиком или просто любителем быстрых машин. Если телефон или ноутбук, то его ждёт прекрасное будущее в IT-сфере. Если книгу, то будет много читать и хорошо учиться.

8. Одевайте малыша только в новые вещи

Многие родители хотят сэкономить на ребёнке и либо покупают б/у одежду, либо берут её у своих подруг, родственников, старших детей. Но это огромная ошибка, ведь вместе с вещью малыш перенимает энергетику бывшего хозяина. Если предыдущему владельцу была предначертана судьба неудачника или какие-то тяготы, лишения, то их получит и ваша кроха. Поэтому нужно покупать новые вещи. Только они имеют чистую энергетику.