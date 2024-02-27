В Петербурге показали, как Хаарчаана из Ленинградского зоопарка отметила День белого медведя

Во всём мире сегодня, 27 февраля, отмечается День белого медведя. В России проживает четыре популяции хищника: баренцевоморская, карская, лаптевская и чукотская.

Белый мишка живёт в том числе и в Петербурге. Сегодня медведица Хаарчаана отметила свой "профессиональный" праздник, сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

Хаарчаана из Ленинградского зоопарка отметила День белого медведя. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"

Хаарчаана ("снежинка" с якутского) обитает в Ленинградском зоопарке уже шесть лет. Хищница очень любознательная, общительная и любит внимание публики — практически каждый день звезда зоосада собирает у своего вольера толпу посетителей. Белая медведица начала принимать поздравления ещё в минувшие выходные.

Международный день белого медведя отмечается ежегодно с целью повысить осведомлённость общества о сохранении популяции животного. Грозный хищник занесён в Международную Красную книгу и Красную книгу России. Для охраны белого медведя в настоящее время в России созданы десять особо охраняемых природных территорий федерального значения.