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27 февраля, 14:24

В Петербурге показали, как Хаарчаана из Ленинградского зоопарка отметила День белого медведя

Хищница Хаарчаана из Ленинградского зоопарка отметила День белого медведя

Белая медведица Хаарчаана. Обложка © Телеканал "Санкт-Петербург"

Белая медведица Хаарчаана. Обложка © Телеканал "Санкт-Петербург"

Во всём мире сегодня, 27 февраля, отмечается День белого медведя. В России проживает четыре популяции хищника: баренцевоморская, карская, лаптевская и чукотская.

Белый мишка живёт в том числе и в Петербурге. Сегодня медведица Хаарчаана отметила свой "профессиональный" праздник, сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

Хаарчаана из Ленинградского зоопарка отметила День белого медведя. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"

Хаарчаана ("снежинка" с якутского) обитает в Ленинградском зоопарке уже шесть лет. Хищница очень любознательная, общительная и любит внимание публики — практически каждый день звезда зоосада собирает у своего вольера толпу посетителей. Белая медведица начала принимать поздравления ещё в минувшие выходные.

Международный день белого медведя отмечается ежегодно с целью повысить осведомлённость общества о сохранении популяции животного. Грозный хищник занесён в Международную Красную книгу и Красную книгу России. Для охраны белого медведя в настоящее время в России созданы десять особо охраняемых природных территорий федерального значения.

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А ранее Life.ru рассказывал, что, оказывается, белый медведь на самом деле имеет прозрачную шерсть и чёрную кожу. У хищника достаточно толстый слой жира — десять сантиметров, что позволяет ему выживать в условиях арктических морозов.

Дарья Нарыкова
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