В Росприроднадзоре доложили Путину, сколько белых мишек удалось спасти за последние годы

За последние четыре года Росприроднадзор спас 17 белых медведей, четверо из них помещены в зоопарки. Об этом на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщила глава ведомств Светлана Радионова.

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова рассказала президенту РФ Владимиру Путину, что за последние четыре года было спасено 17 белых медведей. Видео © Telegram / Кремль. Новости

"Самый большой наш, наверное, охраняемый хищник, самый умный зверь России — белый медведь. Это наша гордость, арктический хищник. 17 мишек нам удалось спасти за последние четыре года. Четверо из них помещены в зоопарки, потому что не могли быть уже возвращены в естественную природу, остальных мы максимально стараемся оставить в природе", — отметила Радионова, назвав это самой приятной миссией.

Глава ведомства добавила, что вся Россия смотрела, как спасали мишку, у которого застряла банка сгущёнки на языке. В Росприроднадзор, по её словам, писали даже дети.

"И Московский зоопарк, наши специалисты, специалисты "Норильского никеля", потому что этот посёлок Диксон, летали туда и спасали медведицу. Также обездвиживали её. Она заснула, и банка была вытащена изо рта. Все смотрели за реабилитацией мишки, у которого были обездвижены конечности: он был помещён в Московский зоопарк, прожил долгую жизнь для медведя с такими травмами", — подчеркнула Радионова.