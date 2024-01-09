В Росприроднадзоре доложили Путину, сколько белых мишек удалось спасти за последние годы
Глава Росприроднадзора Радионова: 17 белых медведей спасено за четыре года
Белый медведь. Обложка © Shutterstock
За последние четыре года Росприроднадзор спас 17 белых медведей, четверо из них помещены в зоопарки. Об этом на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщила глава ведомств Светлана Радионова.
Глава Росприроднадзора Светлана Радионова рассказала президенту РФ Владимиру Путину, что за последние четыре года было спасено 17 белых медведей. Видео © Telegram / Кремль. Новости
"Самый большой наш, наверное, охраняемый хищник, самый умный зверь России — белый медведь. Это наша гордость, арктический хищник. 17 мишек нам удалось спасти за последние четыре года. Четверо из них помещены в зоопарки, потому что не могли быть уже возвращены в естественную природу, остальных мы максимально стараемся оставить в природе", — отметила Радионова, назвав это самой приятной миссией.
Глава ведомства добавила, что вся Россия смотрела, как спасали мишку, у которого застряла банка сгущёнки на языке. В Росприроднадзор, по её словам, писали даже дети.
"И Московский зоопарк, наши специалисты, специалисты "Норильского никеля", потому что этот посёлок Диксон, летали туда и спасали медведицу. Также обездвиживали её. Она заснула, и банка была вытащена изо рта. Все смотрели за реабилитацией мишки, у которого были обездвижены конечности: он был помещён в Московский зоопарк, прожил долгую жизнь для медведя с такими травмами", — подчеркнула Радионова.
Она указала, что, осваивая Арктику, нужно бережно относиться к белому медведю. Глава Росприроднадзора отметила, что удобно жить должно быть всем: и животным, и человеку. Кроме того, руководитель ведомства напомнила о поручении президента касательно "китовых тюрем". За последние четыре года в России не выдали ни одного разрешения на вылов и коммерческую продажу этого морского млекопитающего, подчеркнула Радионова, добавив, что всё это возможно сделать теперь только по решению комиссии кабмина. Китообразных сейчас могут добывать только коренные народы Севера, заключила глава Росприроднадзора.
В ходе встречи Радионова также предложила сделать белого медведя символом России по аналогии с панда-дипломатией, которую проводит Китай. Все большие панды считаются символом и собственностью КНР, но Пекин даёт в "аренду" этих редких медведей тем странам, с которыми имеет тесные дружеские отношения. Или, наоборот, забирает животных у государств, с которыми отношения испортились. Кстати, в Московском зоопарке в 2019 году появилось два бамбуковых мишки: Жуи и Диндин. А в 2023 году у них родился детёныш — малышка Катюша.