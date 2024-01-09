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9 января, 11:27

В Росприроднадзоре доложили Путину, сколько белых мишек удалось спасти за последние годы

Глава Росприроднадзора Радионова: 17 белых медведей спасено за четыре года

Белый медведь. Обложка © Shutterstock

Белый медведь. Обложка © Shutterstock

За последние четыре года Росприроднадзор спас 17 белых медведей, четверо из них помещены в зоопарки. Об этом на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщила глава ведомств Светлана Радионова.

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова рассказала президенту РФ Владимиру Путину, что за последние четыре года было спасено 17 белых медведей. Видео © Telegram / Кремль. Новости

"Самый большой наш, наверное, охраняемый хищник, самый умный зверь России — белый медведь. Это наша гордость, арктический хищник. 17 мишек нам удалось спасти за последние четыре года. Четверо из них помещены в зоопарки, потому что не могли быть уже возвращены в естественную природу, остальных мы максимально стараемся оставить в природе", — отметила Радионова, назвав это самой приятной миссией.

Глава ведомства добавила, что вся Россия смотрела, как спасали мишку, у которого застряла банка сгущёнки на языке. В Росприроднадзор, по её словам, писали даже дети.

Российские учёные посчитают белых медведей с помощью "Орланов"
Российские учёные посчитают белых медведей с помощью "Орланов"

"И Московский зоопарк, наши специалисты, специалисты "Норильского никеля", потому что этот посёлок Диксон, летали туда и спасали медведицу. Также обездвиживали её. Она заснула, и банка была вытащена изо рта. Все смотрели за реабилитацией мишки, у которого были обездвижены конечности: он был помещён в Московский зоопарк, прожил долгую жизнь для медведя с такими травмами", — подчеркнула Радионова.

Она указала, что, осваивая Арктику, нужно бережно относиться к белому медведю. Глава Росприроднадзора отметила, что удобно жить должно быть всем: и животным, и человеку. Кроме того, руководитель ведомства напомнила о поручении президента касательно "китовых тюрем". За последние четыре года в России не выдали ни одного разрешения на вылов и коммерческую продажу этого морского млекопитающего, подчеркнула Радионова, добавив, что всё это возможно сделать теперь только по решению комиссии кабмина. Китообразных сейчас могут добывать только коренные народы Севера, заключила глава Росприроднадзора.

Умер белый медведь Диксон из Московского зоопарка
Умер белый медведь Диксон из Московского зоопарка

В ходе встречи Радионова также предложила сделать белого медведя символом России по аналогии с панда-дипломатией, которую проводит Китай. Все большие панды считаются символом и собственностью КНР, но Пекин даёт в "аренду" этих редких медведей тем странам, с которыми имеет тесные дружеские отношения. Или, наоборот, забирает животных у государств, с которыми отношения испортились. Кстати, в Московском зоопарке в 2019 году появилось два бамбуковых мишки: Жуи и Диндин. А в 2023 году у них родился детёныш — малышка Катюша.

Александр Юнашев
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