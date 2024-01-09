Белого медведя предложили сделать символом России по примеру китайской панда-дипломатии
Глава Росприроднадзора Радионова предложила сделать белого медведя символом РФ
Белый медведь. Обложка © Shutterstock
Глава Росприроднадзора Светлана Радионова в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным предложила сделать белого медведя символом России по аналогии с панда-дипломатией, которую проводит Китай.
Глава Росприроднадзора Светлана Радионова предложила президенту Владимиру Путину сделать белого медведя символом РФ. Видео © LIFE
"У нас вообще есть идея сделать белого мишку символом, потому что мы знаем про панда-дипломатию – то, что делает Китай со своим краснокнижным животным. Нам кажется, что мы имеем право такое же: 30% популяции белого медведя живёт у нас, и мы его не добываем. У нас нет разрешения на охоту в отличие от наших соседей", — отметила Радионова.
Напомним, что Пекин давно практикует "дипломатию панд". Все большие панды считаются символом и собственностью Китая, но Пекин даёт в "аренду" этих редких медведей тем странам, с которыми имеет тесные дружеские отношения. Или наоборот, забирает животных у государств, с которыми отношения испортились. Кстати, в Московском зоопарке с в 2019 года живут два мишки — Жуи и Диндин. А в 2023 году там появилась третья пандочка — Жуи и Диндин стали родителями и произвели на свет малышку Катюшу.