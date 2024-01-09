Регион

Уведомления отключены

Новости
Новый год
Расследования
SHOT проверка
Специальная военная операция
Спецпроекты
Видео
Происшествия
Авто
Экономика
Наука и технологии
Недвижимость
Владимир Путин
Криминал
Главное
Последние новости

Белого медведя предложили сделать символом России по примеру китайской панда-дипломатии

В Москве заработал колл-центр и приёмная избирательного штаба Путина

В МЧС раскрыли, сколько домов в Подмосковье остаются без тепла

"Гонят солдат на убой": Шойгу заявил, что Киев затягивает военный конфликт с подачи Запада

Момент ДТП с поэтом Рубинштейном попал на видео

МО РФ нарастит поставки линейки беспилотников — от сверхмалых до тяжёлых

Кремль отреагировал на аварию с отоплением в Подмосковье

Американский боксёр Джонсон получил паспорт России

Белгородских чиновников и бюджетников обязали овладеть навыками первой помощи

На блогера Косенко заведут уголовное дело за ролик с младенцем в сугробе

Белого медведя предложили сделать символом России по примеру китайской панда-дипломатии

Глава Росприроднадзора Радионова предложила сделать белого медведя символом РФ

9 января, 10:51
Белый медведь. Обложка © Shutterstock

Белый медведь. Обложка © Shutterstock

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным предложила сделать белого медведя символом России по аналогии с панда-дипломатией, которую проводит Китай.

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова предложила президенту Владимиру Путину сделать белого медведя символом РФ. Видео © LIFE

"У нас вообще есть идея сделать белого мишку символом, потому что мы знаем про панда-дипломатию – то, что делает Китай со своим краснокнижным животным. Нам кажется, что мы имеем право такое же: 30% популяции белого медведя живёт у нас, и мы его не добываем. У нас нет разрешения на охоту в отличие от наших соседей", — отметила Радионова.

У белых медведей Кая и Герды из Новосибирского зоопарка тайно родилась двойня
У белых медведей Кая и Герды из Новосибирского зоопарка тайно родилась двойня

Напомним, что Пекин давно практикует "дипломатию панд". Все большие панды считаются символом и собственностью Китая, но Пекин даёт в "аренду" этих редких медведей тем странам, с которыми имеет тесные дружеские отношения. Или наоборот, забирает животных у государств, с которыми отношения испортились. Кстати, в Московском зоопарке с в 2019 года живут два мишки — Жуи и Диндин. А в 2023 году там появилась третья пандочка — Жуи и Диндин стали родителями и произвели на свет малышку Катюшу.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Комментариев: 0
avatar
Для комментирования авторизуйтесь!