Белого медведя предложили сделать символом России по примеру китайской панда-дипломатии

"У нас вообще есть идея сделать белого мишку символом, потому что мы знаем про панда-дипломатию – то, что делает Китай со своим краснокнижным животным. Нам кажется, что мы имеем право такое же: 30% популяции белого медведя живёт у нас, и мы его не добываем. У нас нет разрешения на охоту в отличие от наших соседей", — отметила Радионова.