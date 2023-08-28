Российские учёные посчитают белых медведей с помощью "Орланов"

В начале сентября из Санкт-Петербурга стартует экспедиция на архипелаг Медвежьи острова в Арктике. Исследователи планируют изучить популяцию белых медведей с помощью беспилотников, спутников и нейронных сетей, рассказал организатор экспедиции доктор географических наук Владимир Черноок.



По его словам, белые медведи — это идеальные индикаторы состояния экосистемы в Арктике. Если на её территории есть проблемы, то численность этих хищников уменьшается. Наблюдение за ними и их средой обитания может предоставить много полезных данных, необходимых для изучения Арктики. Искать белых медведей на фоне снега и льдов учёным помогает специальная аппаратура, которая установлена на отечественных многофункциональных беспилотниках "Орлан-10". Как правило, для исследований специалисты поднимают в воздух сразу звено из трёх-четырёх дронов.

"У "Орлана" прекрасные лётные характеристики. Он может работать на малых высотах в условиях низкой облачности, достаточно устойчив к обледенению, а высокая скорость позволяет ему летать при сильных ветрах <...> Мы первыми в мире стали изучать Арктику с помощью таких инструментов", — отметил Черноок в беседе с газетой "Петербургский дневник".