Российские учёные посчитают белых медведей с помощью "Орланов"
Учёный Черноок назвал белых медведей индикаторами состояния экосистемы Арктики
В начале сентября из Санкт-Петербурга стартует экспедиция на архипелаг Медвежьи острова в Арктике. Исследователи планируют изучить популяцию белых медведей с помощью беспилотников, спутников и нейронных сетей, рассказал организатор экспедиции доктор географических наук Владимир Черноок.
По его словам, белые медведи — это идеальные индикаторы состояния экосистемы в Арктике. Если на её территории есть проблемы, то численность этих хищников уменьшается. Наблюдение за ними и их средой обитания может предоставить много полезных данных, необходимых для изучения Арктики. Искать белых медведей на фоне снега и льдов учёным помогает специальная аппаратура, которая установлена на отечественных многофункциональных беспилотниках "Орлан-10". Как правило, для исследований специалисты поднимают в воздух сразу звено из трёх-четырёх дронов.
"У "Орлана" прекрасные лётные характеристики. Он может работать на малых высотах в условиях низкой облачности, достаточно устойчив к обледенению, а высокая скорость позволяет ему летать при сильных ветрах <...> Мы первыми в мире стали изучать Арктику с помощью таких инструментов", — отметил Черноок в беседе с газетой "Петербургский дневник".
Кстати, ранее Лайф рассказывал, что президент РФ Владимир Путин пообещал молодым семьям запуск программы льготной ипотеки в Арктике. По словам главы государства, такая мера станет серьёзной поддержкой для граждан, проживающих в регионе.
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