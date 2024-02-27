"Совсем не белый!": Россиянам рассказали всю правду о белых медведях в день хозяина Арктики

Удивительно, но белый медведь на самом деле совсем не белый. Об этом в день арктического косолапого, который празднуется 27 февраля, рассказала замгендиректора фонда "Чистые моря", руководитель проекта по авиаучётам белого медведя "Хозяин Арктики" Анна Субботина.

"Во-первых, белый медведь — не белый! И это помогает ему выживать в условиях Арктики. Шерсть у хозяина Арктики прозрачная, она накапливает ультрафиолет, а кожа — чёрная. Волоски шерсти полые внутри. Они хорошо пропускают солнечные лучи, и чёрная кожа нагревается. Более того, медведь имеет достаточно толстый слой жира — десять сантиметров, что тоже защищает его от арктических морозов", — поделилась эксперт с РИАМО.

Субботина отметила, что самцы белых медведей не строят себе берлогу. Это делают самки, чтобы родить там и выкормить детёнышей. Но в самый лютый ветер хозяин Арктики может воспользоваться берлогой, чтобы укрыться, пояснила специалист. По её словам, медведям не так страшен холод, как и перегрев, ведь их естественной средой обитания являются ледовые поля Арктики. Эксперт добавила, что, когда медведя ненадолго усыпляют, чтобы обследовать и взять анализы, учёные контролируют температуру и протирают его льдом. При этом температура тела хищника не должна подниматься выше 38 градусов.

Ежегодно 27 февраля отмечается Международный день белого медведя. Его цель — повысить осведомлённость общества о сохранении популяции животного.