Косолапая двойня: Камера в берлоге сняла умилительную причину странного поведения белой медведицы из Якутии
В якутском зоопарке "Орто-Дойду" у пары белых медведей родилась двойня
В семье белых медведей в якутском зоопарке "Орто-Дойду" в 50 км от Якутска родилась двойня, сообщила пресс-служба учреждения. Родителями медвежат стали самка Колымана и самец Ломоносов. Сейчас животных содержат в разных вольерах, так как в природе медведица одна воспитывает малышей.
В семье белых медведей в якутском зоопарке "Орто-Дойду" родилась двойня. Видео © t.me / Зоопарк "Орто-Дойду"
"В семье белых медведей пополнение. С декабря мы начали замечать изменения в поведении самки, она стала отказываться от еды и затем залегла в берлогу. Недавно нам удалось рассмотреть через встроенную видеокамеру, что самка принесла потомство. Мы думаем, что выход мамы с малышами состоится в марте", — уточнили в зоопарке.
Там рассказали, что родителям медвежат по 12 лет. Колыману нашли в 2012 году, тогда же Ломоносова привезли из Ленинградского зоопарка. У пары уже есть дети: их детёныши живут в Санкт-Петербурге и Хабаровске. В зоопарке подчеркнули, что в содержании животных помогла государственная программа, направленная на поддержку белых медведей.
А ранее Лайф рассказывал, что у московских панд Жуи и Диндин появилось потомство в августе 2023 года. Малышка быстро выросла и окрепла, а имя ей выбрали голосованием. На данный момент Катюша и Диндин расселены по разным вольерам, однако это не мешает им видеться.
t.me / Зоопарк "Орто-Дойду"