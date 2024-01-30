Регион

Уведомления отключены

30 января, 15:51

Косолапая двойня: Камера в берлоге сняла умилительную причину странного поведения белой медведицы из Якутии

В якутском зоопарке "Орто-Дойду" у пары белых медведей родилась двойня

В семье белых медведей в якутском зоопарке "Орто-Дойду" в 50 км от Якутска родилась двойня, сообщила пресс-служба учреждения. Родителями медвежат стали самка Колымана и самец Ломоносов. Сейчас животных содержат в разных вольерах, так как в природе медведица одна воспитывает малышей.

В семье белых медведей в якутском зоопарке "Орто-Дойду" родилась двойня. Видео © t.me / Зоопарк "Орто-Дойду"

"В семье белых медведей пополнение. С декабря мы начали замечать изменения в поведении самки, она стала отказываться от еды и затем залегла в берлогу. Недавно нам удалось рассмотреть через встроенную видеокамеру, что самка принесла потомство. Мы думаем, что выход мамы с малышами состоится в марте", — уточнили в зоопарке.

Там рассказали, что родителям медвежат по 12 лет. Колыману нашли в 2012 году, тогда же Ломоносова привезли из Ленинградского зоопарка. У пары уже есть дети: их детёныши живут в Санкт-Петербурге и Хабаровске. В зоопарке подчеркнули, что в содержании животных помогла государственная программа, направленная на поддержку белых медведей.

В Росприроднадзоре доложили Путину, сколько белых мишек удалось спасти за последние годы
В Росприроднадзоре доложили Путину, сколько белых мишек удалось спасти за последние годы

А ранее Лайф рассказывал, что у московских панд Жуи и Диндин появилось потомство в августе 2023 года. Малышка быстро выросла и окрепла, а имя ей выбрали голосованием. На данный момент Катюша и Диндин расселены по разным вольерам, однако это не мешает им видеться.

Обложка ©

t.me / Зоопарк "Орто-Дойду"

Александра Мышляева
  • Новости
  • Животные/ домашние питомцы
  • Поп-культура и Развлечения
  • Саха (Якутия), Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров