Косолапая двойня: Камера в берлоге сняла умилительную причину странного поведения белой медведицы из Якутии

В семье белых медведей в якутском зоопарке "Орто-Дойду" в 50 км от Якутска родилась двойня, сообщила пресс-служба учреждения. Родителями медвежат стали самка Колымана и самец Ломоносов. Сейчас животных содержат в разных вольерах, так как в природе медведица одна воспитывает малышей.

В семье белых медведей в якутском зоопарке "Орто-Дойду" родилась двойня. Видео © t.me / Зоопарк "Орто-Дойду"

"В семье белых медведей пополнение. С декабря мы начали замечать изменения в поведении самки, она стала отказываться от еды и затем залегла в берлогу. Недавно нам удалось рассмотреть через встроенную видеокамеру, что самка принесла потомство. Мы думаем, что выход мамы с малышами состоится в марте", — уточнили в зоопарке.