Как перестать плескаться в луже: 8 признаков, что вы рождены для больших денег

У всех богатеев мира есть общие черты характера. Например, они много работают и идут к своей цели, руководствуясь некоторыми принципами. По каким признакам можно определить, что и вы способны получать миллионы?

1. У вас есть тяга к заработку денег, которую воплощаете с раннего возраста

Самый главный признак будущего миллионера — желание работать с ранних лет. Фото © Shutterstock

Добиться больших высот в жизни могут только те, кто стремится к богатству с раннего возраста. Причём не просто мечтает стать миллионером, а действует. Многие западные богатеи начали добиваться успеха, ещё когда были подростками. Например, они выгуливали чужих собак, подрабатывали в ресторанах и даже открывали свой бизнес. Поэтому если работаете хотя бы с 18 лет, то уже на половине пути к успеху.

2. Вы умеете принимать сложные решения

Чтобы стать богатым человеком и построить свой бизнес, нужно уметь делать сложный выбор. Если же вам трудно решиться на переезд в другой город или переход на новую работу, то о богатстве будете только мечтать.

3. Вы придерживаетесь психологии богатства, а не бедности

Как богатые стали богатыми? Они хотели больше зарабатывать, а не меньше тратить. Фото © Shutterstock

Если верите в то, что уровень нормы нужно постоянно повышать и нельзя экономить на своих "хотелках", то предрасположены к богатству, как и все миллионеры мира. Если же считаете, что лучше не купить вещь, о которой давно мечтали, и отложить деньги, то это психология бедности. С ней люди успеха обычно не достигают.

4. Вы не только любите деньги, но и цените их

Просто хотеть материальные ресурсы — недостаточно. К деньгам нужно относиться с уважением и ценить их так же, как своих родных и близких. То есть впустую тратить финансы или халатно относиться к ним, сминая и бросая в карман, нельзя. Деньгам это не понравится, и они к вам в руки идти не будут. Помните, что материальные средства — энергия. Если относиться к ней со снисхождением, то богатства не достичь.

5. Вы много читаете и постоянно узнаёте новое

Главный способ, как стать богатым, — постоянно развиваться. Фото © Shutterstock

Речь не идёт о чтении художественной литературы. Кроме общего развития, она ничего не даёт. Миллионеры читают не романы, а умные книги, которые помогают им прокачивать свои навыки. Например, по психологии, финансовой грамотности или разным способам ведения переговоров. Если не развиваетесь в этих направлениях, то настало время поменять свою жизнь. Без новых, полезных знаний стать миллионером невозможно.

6. Вы умеете стратегически мыслить и воплощать планы

В жизни добиваются успеха только терпеливые. Если вы умеете ставить цели и долго идти к ним, не сдаётесь при появлении первых трудностей, то успех обязательно настигнет. Однако если малейшие проблемы вызывают желание бросить задумку, то миллионером стать не выйдет. Нужно либо навсегда отказаться от грёз о богатстве, либо научиться долго идти к своей цели и добиваться её, несмотря ни на что.

7. Вы позитивно мыслите

Главный совет по тому, как стать богатым и успешным, — проявлять оптимизм. Фото © Shutterstock

Все миллионеры и миллиардеры — заряженные энергией оптимисты. Только посмотрите, как ведёт себя Илон Маск на интервью. Он сидит уверенно, всегда улыбается и много шутит. Двери открываются только тем, кто живёт на позитиве. Если же привыкли жаловаться и обвинять других в любых бедах, то от привычки нужно срочно отказываться. Иначе к успеху она не приведёт.

8. У вас нет вредных привычек, которые приводят к помутнению рассудка

Речь идёт о тяге к горячительным напиткам и запрещённым веществам. Ни один миллионер не добился бы успеха, если бы его мозг постоянно отравляли вредные субстанции. Если избегать любых вещей, которые приводят к помутнению рассудка, мозг будет всегда трезво мыслить.