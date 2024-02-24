Психолог раскрыла, какие сигналы помогут вывести вруна на чистую воду

Очень полезно развивать навык наблюдения за говорящим. По мимике, жестам и речи человека вы сможете распознать его скрытые сигналы и истинные намерения. Например, в деловых переговорах будете считывать, насколько искренни и надёжны ваши партнёры. В личных отношениях это поможет лучше понять своих близких и друзей, а также избежать обмана или неприятных ситуаций.

"Вместе с этим существует множество мифов о том, какие жесты свидетельствуют о лжи или иных скрытых намерениях", — рассказывает психолог Мила Барашкова. И вот какие сигналы действительно должны насторожить вас, а какие оклеветали зря.

Как по невербальным сигналам понять, что человек вам врёт? Шпаргалка от психолога, на что стоит обратить внимание. Фото © "Основной инстинкт", режиссёр Пол Верховен, сценарист Джо Эстерхаз / Kinopoisk.ru

Один из распространённых мифов связан с тем, что, когда собеседник скрещивает руки или ноги, это означает, что он врёт или не открыт для общения. Однако это утверждение не имеет научного обоснования.

Скрещивание конечностей может быть просто результатом физического комфорта или привычки, а не показателем лжи. Поэтому не стоит делать поспешные выводы, основываясь только на этом жесте. Мила Барашкова Психолог

Другой распространённый миф, со слов психолога, связан с копированием жестов. Якобы так человек пытается установить более тесную связь и расположить к себе собеседника. Опять же, это утверждение не всегда верно. "Копирование жестикуляции может быть просто результатом эмпатии или подражания, а не стратегией манипуляции", — проясняет момент эксперт.

Человек может неосознанно повторять жесты другого, чтобы выразить согласие или понимание. Поэтому не стоит сразу делать выводы о намерениях собеседника, основываясь только на этом факторе. Что же на самом деле происходит, когда человек пытается что-то скрыть?

1. У человека, который пытается соврать, резко меняется мимика

Куда смотреть, чтобы увидеть, что человек вас обманывает, и как на самом деле можно вывести вруна на чистую воду? Фото © "Обмани меня", режиссёр Дэниэл Сакхайм, сценарист Рашид Ньюсон / Kinopoisk.ru

Вы можете заметить внезапно бегающий взгляд, отведённые глаза или, наоборот, слишком пристальный или пронзительный взгляд. Может появиться неуместная или натянутая улыбка.

Также признак возможной лжи — это чересчур яркая и неправдоподобная мимика лица. Таким преувеличением собеседник может неосознанно пытаться отвести фокус от истинной сути. Мила Барашкова Психолог

2. Вруну сложно контролировать свои жесты

Мозг настолько занят выдумыванием лжи, что перестаёт контролировать тело. Яркие сигналы неправдивой информации: сжатые кулаки, почёсывание шеи, прилив крови к щекам или груди. Такие признаки могут показать, что собеседник сейчас пытается скрыть свои негативные эмоции, такие как раздражение, неприязнь, злость или стыд.

3. В речи нечестного человека начинают проскакивать оговорки

Что важно знать про ложь: как ведут себя обманщики? Фото © "Лжец, лжец", режиссёр Том Шэдьяк, сценарист Пол Гюэ / Kinopoisk.ru

"Вот по таким "случайно" выскользнувшим фразам и словам можно сразу раскусить истинное намерение собеседника", — рассказывает Life.ru психолог Мила Барашкова. Такая промашка выдаёт именно то, что на самом деле думает лжец.