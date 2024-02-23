Откровения великих: 6 мудрых цитат российских философов, которые раскроют вам тайны бытия

Глобально из века в век ничего не меняется. Отношения между людьми, ситуация в стране и другие события почти идентичны, а разный только технологический прогресс. Поэтому сказанные 100–200 лет назад умозаключения отечественных философов актуальны даже сейчас. Какие советы будущим поколениям давали российские мудрецы?

1. О жизни и смерти

"Было бы совсем невозможно жить, если бы человек мог вполне точно и определённо знать день и час, когда умрёт", — писатель Леонид Андреев.

Автор цитаты имел в виду то, что жить нужно одним днём, держа в голове, что смерть может настигнуть в любой момент. Вместо этого люди растрачивают драгоценное время на всякие глупости и бессмысленные переживания, которые в глобальном плане ничего не значат. Некоторым даже в голову приходит пойти к разного рода экспертам, чтобы узнать дату своей гибели. Но если будет точно известно, когда закончится жизнь, то разве в ней останется место для радости?

2. О том, как важно знать и изучать историю

"Не зная прошлого, невозможно понять подлинный смысл настоящего и цели будущего", — Максим Горький.

По мнению публициста, все события связаны между собой. Если хотите понять, почему в стране или мире происходит что-либо, нужно заглянуть в прошлое. Проанализировав историю, всегда можно найти предпосылки к актуальным событиям и даже предсказать, что будет дальше.

То же самое касается и более мелких бытовых дел. Если оказались в трудной ситуации, то проанализируйте прошлые годы своей жизни. Определите точку, начиная с которой всё пошло совсем не так, как должно было. Благодаря этому получится найти выход.

3. О том, что нельзя забывать малую родину

Цитаты великих философов учат не забывать о своём доме. Писатель и журналист Василий Песков. Фото © ТАСС / Дмитрий Копылов

"Человеку надо знать свои корни. Тогда и воздух, которым он дышит, будет целебен и вкусен, и земля, на которой стоят его ноги, будет дороже…" — писатель и журналист Василий Песков.

Даже мигрировавший в другую страну или город человек всегда должен помнить о малой родине. Нельзя забывать свои корни, отказываться от них. Тогда ему во всём будет сопутствовать успех, а приятная ностальгия поможет не опустить руки при переезде.

Отечественные мигранты, открывшие рестораны с русской кухней в США, Великобритании и других странах, не дадут соврать. Благодаря самобытности заведений в них приходит много людей, в том числе и местных жителей. За границей любят тех, кто ценит свои корни.

4. О том, как важно найти главную цель в жизни

"Величайшее счастье, доступное человеку, состоит в том, чтобы влюбиться в такую идею, которой можно посвятить безраздельно все свои силы и всю свою жизнь", — публицист Дмитрий Писарев.

Автор имел в виду, что каждый человек должен найти главную цель в жизни. Ей нужно служить до старости, пока полностью не достигнете. При построении карьеры нужно ориентироваться на то, соответствует ли определённое решение конечному желаемому результату. Если к старости удастся добиться главной цели, которой служили всю жизнь, то встретите её радостно. Не будете жалеть о том, что чего-то не успели.

5. О том, что нужно всегда ставить перед собой мелкие цели

Философские цитаты учат даже тому, как зарабатывать с удовольствием. Писатель Евгений Трубецкой. Фото © Wikipedia

"Вся жизнь наша есть стремление к цели. От начала и до конца она представляется в виде иерархии целей, желательные не сами по себе, а ради чего-нибудь другого", — философ Евгений Трубецкой.

По мнению автора, помимо главной цели в жизни, должны быть и более мелкие. Они способны разжечь огонь надежды в сердце человека, заставить его усердно трудиться над их достижением.

Если переводить цитату на современный лад, то иметь только лишь главную цель недостаточно. Небольшие задачи перед собой надо ставить каждый год. Например, они могут звучать так: "Хочу купить новый телефон, квартиру, машину". Тогда работать будет интереснее, не будут опускаться руки, да и жить станет веселее.

6. О том, как важно найти себя

Цитаты мыслителей помогут понять, кто вы такой на самом деле. Дмитрий Аничков. Фото © relstud-hist.spbu.ru

"Всякой истины первым началом почитается знание самого себя", — философ Дмитрий Аничков.

Автор считает, что цель каждого человека — найти себя в этой жизни. Нужно понять, кто вы, для чего пришли на землю и что принесёт счастье. В скитаниях между разными сферами деятельности можно провести и 50 лет, и даже всю жизнь. Но, пока найти себя не получится, человек не будет счастлив.