10 фото очаровательных морских свинок, которые влюбят вас в себя с одного взгляда
Нет такого ощущения, что морские свинки... недооценены? Все обожают собачек, кошечек, но ведь эти пушистые грызуны тоже стоят нашего внимания? Собрали 10 фоток с этими милашками, которые влюбят вас в себя — точно!
"Моя трёхнедельная морская свинка Пиппин... Она у нас с приколом", — morgull.
Фото © Reddit / morgull
"Кому тут не хватало морских свинок? У меня есть одна..." — chicken-nugs.
Фото © Reddit / chicken-nugs
"Стрижка для морской свинки... А ничего так получилось", — DorkusDeluxus.
Фото © Reddit / DorkusDeluxus
"Моя двухмесячная морская свинка", — DeathMoth.
Фото © Reddit / DeathMoth
"Морской свин-малышарик", — SmStarStudios.
Фото © Reddit / SmStarStudios
"Моя морская свинка отдыхает рядом с картошкой... А они ничего, красивая парочка", — Organic-Literature-8.
Фото © Reddit / Organic-Literature-8
"Мы уделяем слишком мало внимания морским свинкам! Только посмотрите на эту мордашку!" — tramsdik.
Фото © Reddit / tramsdik
"Пенелопа очень талантливая, побила свой предыдущий рекорд с тремя ягодами на голове. Теперь уже целых четыре!" — xxycontrol.
Фото © Reddit / xxycontrol
"У девушки моего сына есть морская свинка... Вот она в костюмчике", — fozzythemexican.
Фото © Reddit / fozzythemexican
"Морская свинка не может выглядеть никак иначе, кроме как великолепно. И вот ещё одно доказательство", — пользователь Reddit.
Фото © Reddit / пользователь Reddit
Reddit / DorkusDeluxus / xxycontrol