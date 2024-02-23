10 фото очаровательных морских свинок, которые влюбят вас в себя с одного взгляда

"Моя трёхнедельная морская свинка Пиппин... Она у нас с приколом", — morgull.

Фото © Reddit / morgull

"Кому тут не хватало морских свинок? У меня есть одна..." — chicken-nugs.

Фото © Reddit / chicken-nugs

"Стрижка для морской свинки... А ничего так получилось", — DorkusDeluxus.

Фото © Reddit / DorkusDeluxus

"Моя двухмесячная морская свинка", — DeathMoth.

Фото © Reddit / DeathMoth

Фото © Reddit / SmStarStudios

"Моя морская свинка отдыхает рядом с картошкой... А они ничего, красивая парочка", — Organic-Literature-8.

Фото © Reddit / Organic-Literature-8

"Мы уделяем слишком мало внимания морским свинкам! Только посмотрите на эту мордашку!" — tramsdik.

Фото © Reddit / tramsdik

"Пенелопа очень талантливая, побила свой предыдущий рекорд с тремя ягодами на голове. Теперь уже целых четыре!" — xxycontrol.

Фото © Reddit / xxycontrol

"У девушки моего сына есть морская свинка... Вот она в костюмчике", — fozzythemexican.

Фото © Reddit / fozzythemexican

"Морская свинка не может выглядеть никак иначе, кроме как великолепно. И вот ещё одно доказательство", — пользователь Reddit.