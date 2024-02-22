Регион

Уведомления отключены

22 февраля, 09:03

Когда Катюшу заберут в Китай: Всё, что известно о маленькой пандочке сегодня

Любимица Москвы панда Катюша продолжает радовать гостей зоопарка позитивными новостями: малышка растёт и развивается. Life.ru рассказывает, что известно о маленькой пандочке на сегодня.

Обложка © ТАСС / Московский зоопарк

Обложка © ТАСС / Московский зоопарк

Московский зоопарк рассказал очередную чудесную новость. Известную в России панду Катюшу взвесили, и оказалось, что она довольно большая — её вес уже 14,8 кг. Хотя совсем недавно, в декабре 2023 года, та весила в два раза меньше — 8,6 кг.

Как только малышка подросла и окрепла, то начала хулиганить. Катюша часто балуется с сотрудниками и устраивает шалости. А ещё мишка любит лежать на своей кроватке и играться с разными предметами. Что известно о панде Катюше сегодня?

Как выглядела панда Катюша, когда родилась?

Панда Катюша была красавицей, даже когда родилась. Фото © t.me / Светлана Акулова

Панда Катюша была красавицей, даже когда родилась. Фото © t.me / Светлана Акулова

Когда милашка родилась, никто и подумать не мог, что она настолько вымахает. Дело в том, что в первые месяцы жизни Катюша была очень маленькой — по размеру как младенец у людей. Но даже тогда она завоевала сердца россиян своей яркой, розовой расцветкой и милой мордашкой.

Когда панда Катюша открыла глазки и начала ходить?

Первое время медвежонок был крохотным и слепым. Фото © ТАСС / Пресс-служба зоопарка

Первое время медвежонок был крохотным и слепым. Фото © ТАСС / Пресс-служба зоопарка

Розовая милашка родилась в августе 2023 года. Открыла глаза она уже в начале октября, после чего начала активно расти. К 1 декабря 2023-го Катюша научилась ползать, а к концу года — ходить.

Когда Катюша стала весить более семи килограмм?

Сейчас панда Катюша в Московском зоопарке выглядит уже довольно крупной. Фото © t.me / Светлана Акулова

Сейчас панда Катюша в Московском зоопарке выглядит уже довольно крупной. Фото © t.me / Светлана Акулова

Катюша начала активно расти практически сразу после рождения. К концу декабря 2023 года панда уже набрала 8,67 кг. Россияне встретили эту новость с позитивом. Кто же знал, что ещё через два месяца Катюша увеличится в весе до почти 15 кг?

Как выглядела Катюша в 100 дней, когда ей выбирали имя?

В зоопарке панда Катюша растёт и развивается. Фото © t.me / Светлана Акулова

В зоопарке панда Катюша растёт и развивается. Фото © t.me / Светлана Акулова

Спустя три месяца после рождения пандочка ещё была маленькой. Но уже тогда всей России стал известен её цвет — шерсть была чёрно-белой с розоватым оттенком. С тех пор развитие милого животного не прекращалось ни на секунду.

Кстати, именно в декабре 2023-го, когда панде исполнилось чуть больше трёх месяцев, москвичи начали выбирать ей имя путём электронного голосования. Из десяти предложенных вариантов на русском и китайском языке жители столицы выбрали имя Катюша.

Почему она розовая?

Многие спрашивают: а почему Катюша розового цвета? Фото © ТАСС / Московский зоопарк

Многие спрашивают: а почему Катюша розового цвета? Фото © ТАСС / Московский зоопарк

На самом деле медвежонок обычного чёрно-белого окраса. Однако китайцы считают, что пандам с розовым оттенком очень повезло. По старым поверьям, такой цвет животные получают потому, что их облизывают любящие мамы. Есть даже поговорка: "Счастливый пандёнок — это розовый пандёнок". Видимо, Катюшу ждёт счастливая жизнь.

Когда Катю отправят в Китай?

Панда Катюша останется в России как минимум на 15 лет. Панда Катюша из Московского зоопарка. Фото © t.me / Светлана Акулова

Панда Катюша останется в России как минимум на 15 лет. Панда Катюша из Московского зоопарка. Фото © t.me / Светлана Акулова

Все панды мира юридически принадлежат КНР. Китай сдаёт питомцев в аренду только тем странам, с которыми у него хорошие отношения. Иногда Пекин отзывает животных, но это происходит только в том случае, если страна совершает в отношении КНР недружественные шаги. Например, в ноябре 2023 года были отозваны три панды из Соединённых Штатов.

Но сейчас Китай — один из крупнейших партнёров России. Отношения между странами крепкие, и поэтому панд вряд ли отзовут. Однако есть важный момент. Когда панде исполнится 15 лет, Китай заберёт её на родину. Но переживать не стоит: когда это произойдёт, КНР обязательно пришлёт на замену другое животное.

Почему Катюшу и Диндин разделили и не пускают к Жуи?

Про панду Катюшу выходят только хорошие новости. Фото © t.me / Светлана Акулова

Про панду Катюшу выходят только хорошие новости. Фото © t.me / Светлана Акулова

На самом деле никто семью искусственно не разделял. Диндин сама с нетерпением ждёт, когда дочь придёт в большой вольер, но Катюша боится выходить к людям.

Все сотрудники Московского зоопарка мечтают о том, чтобы "младшенькая" вышла на публику. Но торопить и насильно принуждать животное к этому нельзя. Панда Катюша сама выйдет в большой вольер, когда будет к этому готова.

С Жуи, отцом пандочки, никто не разделял. Он сам принял решение пока в воспитании не участвовать. Но переживать из-за этого не стоит: у панд такое поведение считается нормальным. Надеемся, что совсем скоро нас порадуют фотографиями счастливой семьи панд, играющих вместе.

10 мохнатых парочек, которые так любят обниматься, что, глядя на них, начинаешь завидовать
10 мохнатых парочек, которые так любят обниматься, что, глядя на них, начинаешь завидовать
Никита Фартов
  • Wow
  • Панды Жуи и Диндин
  • Животные/ домашние питомцы
  • Интересное
  • Поп-культура и Развлечения
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров