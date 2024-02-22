Когда Катюшу заберут в Китай: Всё, что известно о маленькой пандочке сегодня

Московский зоопарк рассказал очередную чудесную новость. Известную в России панду Катюшу взвесили, и оказалось, что она довольно большая — её вес уже 14,8 кг. Хотя совсем недавно, в декабре 2023 года, та весила в два раза меньше — 8,6 кг.

Как только малышка подросла и окрепла, то начала хулиганить. Катюша часто балуется с сотрудниками и устраивает шалости. А ещё мишка любит лежать на своей кроватке и играться с разными предметами. Что известно о панде Катюше сегодня?

Как выглядела панда Катюша, когда родилась?

Панда Катюша была красавицей, даже когда родилась. Фото © t.me / Светлана Акулова

Когда милашка родилась, никто и подумать не мог, что она настолько вымахает. Дело в том, что в первые месяцы жизни Катюша была очень маленькой — по размеру как младенец у людей. Но даже тогда она завоевала сердца россиян своей яркой, розовой расцветкой и милой мордашкой.

Когда панда Катюша открыла глазки и начала ходить?

Первое время медвежонок был крохотным и слепым. Фото © ТАСС / Пресс-служба зоопарка

Розовая милашка родилась в августе 2023 года. Открыла глаза она уже в начале октября, после чего начала активно расти. К 1 декабря 2023-го Катюша научилась ползать, а к концу года — ходить.

Когда Катюша стала весить более семи килограмм?

Сейчас панда Катюша в Московском зоопарке выглядит уже довольно крупной. Фото © t.me / Светлана Акулова

Катюша начала активно расти практически сразу после рождения. К концу декабря 2023 года панда уже набрала 8,67 кг. Россияне встретили эту новость с позитивом. Кто же знал, что ещё через два месяца Катюша увеличится в весе до почти 15 кг?

Как выглядела Катюша в 100 дней, когда ей выбирали имя?

В зоопарке панда Катюша растёт и развивается. Фото © t.me / Светлана Акулова

Спустя три месяца после рождения пандочка ещё была маленькой. Но уже тогда всей России стал известен её цвет — шерсть была чёрно-белой с розоватым оттенком. С тех пор развитие милого животного не прекращалось ни на секунду.

Кстати, именно в декабре 2023-го, когда панде исполнилось чуть больше трёх месяцев, москвичи начали выбирать ей имя путём электронного голосования. Из десяти предложенных вариантов на русском и китайском языке жители столицы выбрали имя Катюша.

Почему она розовая?

Многие спрашивают: а почему Катюша розового цвета? Фото © ТАСС / Московский зоопарк

На самом деле медвежонок обычного чёрно-белого окраса. Однако китайцы считают, что пандам с розовым оттенком очень повезло. По старым поверьям, такой цвет животные получают потому, что их облизывают любящие мамы. Есть даже поговорка: "Счастливый пандёнок — это розовый пандёнок". Видимо, Катюшу ждёт счастливая жизнь.

Когда Катю отправят в Китай?

Панда Катюша останется в России как минимум на 15 лет. Панда Катюша из Московского зоопарка. Фото © t.me / Светлана Акулова

Все панды мира юридически принадлежат КНР. Китай сдаёт питомцев в аренду только тем странам, с которыми у него хорошие отношения. Иногда Пекин отзывает животных, но это происходит только в том случае, если страна совершает в отношении КНР недружественные шаги. Например, в ноябре 2023 года были отозваны три панды из Соединённых Штатов.

Но сейчас Китай — один из крупнейших партнёров России. Отношения между странами крепкие, и поэтому панд вряд ли отзовут. Однако есть важный момент. Когда панде исполнится 15 лет, Китай заберёт её на родину. Но переживать не стоит: когда это произойдёт, КНР обязательно пришлёт на замену другое животное.

Почему Катюшу и Диндин разделили и не пускают к Жуи?

Про панду Катюшу выходят только хорошие новости. Фото © t.me / Светлана Акулова

На самом деле никто семью искусственно не разделял. Диндин сама с нетерпением ждёт, когда дочь придёт в большой вольер, но Катюша боится выходить к людям.

Все сотрудники Московского зоопарка мечтают о том, чтобы "младшенькая" вышла на публику. Но торопить и насильно принуждать животное к этому нельзя. Панда Катюша сама выйдет в большой вольер, когда будет к этому готова.