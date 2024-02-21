Какие компании придумали 6 мифов, чтобы продавать товары лучше, а вы на это ведётесь

Создание привлекательных историй вокруг продуктов — это искусство. Некоторые из этих сказок настолько укоренились в нашем сознании, что мы даже не задумываемся об их истинном происхождении. Давайте разоблачим шесть таких мифов и узнаем, где на самом деле кроется правда.

1. Цитрусовые и витамин С: истоки маркетингового мифа

Истоки маркетинговых мифов: правда о цитрусовых и витамине С. Фото © Freepik / pch.vector

1. Миф: Цитрусовые — лучший источник витамина С! 2. Анализ. На протяжении десятилетий с начала XX века маркетологи использовали рекламные кампании для продвижения апельсинового сока как идеального источника витамина С, чтобы стимулировать продажи и справиться с избытком урожая. Эта стратегия была настолько успешной, что многие потребители и по сей день связывают витамин С прежде всего с цитрусовыми, несмотря на то что множество других продуктов, таких как шиповник, красный болгарский перец и чёрная смородина, содержат его в гораздо больших количествах. 3. Где правда? Истинное содержание витамина С в различных продуктах было подтверждено многочисленными научными исследованиями, опровергающими утверждения маркетологов о превосходстве цитрусовых.

2. Бриллиантовое кольцо как символ помолвки

Идеальные обручальные кольца с бриллиантами: миф или реальность? Фото © Freepik / freepic.diller

1. Миф: Бриллиантовые кольца — неотъемлемый атрибут помолвки. 2. Анализ. Маркетинговая кампания De Beers, запущенная в середине XX века под слоганом A diamond is forever, кардинально изменила восприятие бриллиантовых колец. До этого момента бриллианты не были стандартным выбором для обручальных колец. Кампания не только способствовала росту продаж этих камней, но и закрепила идею о необходимости дарить именно бриллиантовое кольцо как символ вечной любви. 3. Где правда? Исторически бриллиантовые кольца не имели такого значения. Их популярность как необходимого элемента помолвки — результат искусной рекламной стратегии.

3. Поздравительные открытки: создание традиции

Секрет успеха поздравительных открыток: правда или маркетинг? Фото © Shutterstock

1. Миф: Поздравительные открытки — неотъемлемая часть любого праздника. 2. Анализ. Искусственно созданная традиция дарить поздравительные открытки вместе с подарками возникла в начале XX века. Маркетологи активно продвигали идею, что открытка делает подарок более личным и запоминающимся, что, по их мнению, укрепляет отношения между дарителем и получателем. Эта идея быстро прижилась, и сегодня поздравительные открытки являются стандартным дополнением к подарку на многие праздники и торжественные мероприятия. 3. Где правда? На самом деле поздравительные открытки стали популярны не из-за давних традиций, а как результат рекламной кампании, направленной на увеличение продаж.

4. Зубная паста: миф о нужном количестве

Сколько на самом деле нужно выдавливать зубной пасты? Фото © Freepik / gpointstudio

1. Миф: На зубную щётку нужно выдавливать много пасты. 2. Анализ. Маркетологи придумали идею использовать зубную пасту большими полосами, распространяя миф, что чем больше пасты вы используете, тем лучше очищение. Это было сделано с целью увеличения продаж, поскольку потребители расходовали продукт быстрее. Однако стоматологи утверждают, что для эффективной чистки достаточно количества пасты размером с горошину. 3. Где правда? Исследования в области стоматологии показывают, что не столько количество зубной пасты влияет на качество очищения, сколько техника этого действия. Эффективность очищения зубов зависит от регулярности и правильности процесса, а не от количества используемой пасты.

5. Миф о продуктах с низким содержанием жира

Продукты с низким содержанием жира: правда или обман? Фото © Freepik / senivpetro

1. Миф: Продукты с низким содержанием жира полезны для здоровья, так как он вреден. 2. Анализ. В погоне за здоровым образом жизни многие обратились к продуктам с низким содержанием жира, веря в их пользу. Однако для улучшения вкуса в эти продукты добавляли больше сахара, что нивелировало их предполагаемые преимущества. 3. Где правда? Не все жиры вредны, и некоторые из них необходимы для нашего организма. Ключ к правильному питанию — сбалансированный подход и внимание к общему составу продуктов, а не только к их жирности.

6. Миф о халитозе

Откуда берётся запах изо рта и так ли важно от него избавляться? Фото © Freepik / cookie_studio

1. Миф: Халитоз (запах изо рта) — серьёзное заболевание, требующее специального лечения. 2. Анализ. До маркетинговых схем Listerine плохой запах изо рта не считался медицинской проблемой, требующей особого внимания или специальных средств для лечения. Компания использовала понятие "халитоз" для стимулирования продаж своего антисептического раствора, утверждая, что он эффективен против этой проблемы. 3. Где правда? Плохой запах изо рта действительно может быть симптомом различных заболеваний, но идея о том, что это состояние требует использования конкретного продукта как обязательного средства лечения, была во многом маркетинговым ходом, направленным на увеличение продаж данного продукта для ополаскивания полости рта.