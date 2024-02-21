На каких 11 неожиданных языках говорят в России, кроме русского

В России очень много регионов. Поэтому и языков, на которых в них говорят, более 250. При этом в крупных республиках РФ коренным населением наравне используются как русский, так и региональный. На каких ещё 11 языках говорят россияне?

1. Украинский

Распространённые языки России используются в разных уголках страны. Фото © Freepik

Наиболее распространён украинский на юго-западе России. Его знают многие жители Краснодарского края, Республики Крым, Ростовской, Брянской и даже Воронежской областей. Жители РФ с корнями соседней страны также встречаются на Ямале и в Республике Коми.

2. Чеченский

Язык довольно распространённый. Его знают и каждый день используют около 1,3 млн человек. Причём на чеченском разговаривают не только в одноимённой республике. Он также распространён в Ингушетии и отдельных областях Дагестана.

3. Армянский

На пальцах не сосчитать, на каких языках говорят в России. Используется даже армянский. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Жителей диаспоры в России довольно много — около миллиона человек. Хотя официального статуса армянский язык не имеет, его активно используют на юго-западе РФ — в Краснодарском крае и Ростовской области.

4. Татарский

Язык считается вторым официальным на территории Республики Татарстан. Он довольно распространён в России, на нём говорят около 4 млн человек. Но лишь Татарстаном язык не ограничивается. Его ежедневно используют в других регионах РФ, например в Удмуртии и некоторых городах Урала.

5. Аварский

Языки, которые используют в России, разноплановые и уникальные. Фото © ТАСС / Сергей Карпухин

Аварский — один из самых многочисленных официальных языков, которые используются в Республике Дагестан. На нём разговаривают около 700 тыс. жителей региона. При этом практически все дагестанцы знают аварский.

6. Мордовский

Активно используется жителями Республики Мордовия. Суммарное количество россиян, знающих этот язык, — около 500 тыс. человек. Мордовский используется не только в одноимённой республике, но и в соседних регионах — Башкирии, а также Татарстане.

7. Кабардино-черкесский

Официальные языки России отличаются в зависимости от региона. На Кавказе, например, используют кабардино-черкесский. Фото © ТАСС / Артём Геодакян

Этот язык обладает практически такой же богатой историей, как и русский. На Кавказе он считается одним из самых старых. Суммарное количество носителей кабардино-черкесского — около двух миллионов человек.

8. Табасаранский

Отличительная особенность языка заключается в том, что он считается одним из сложнейших в мире. Освоить его практически так же трудно, как и русский, — падежей в табасаранском целых 46. Несмотря на это, язык довольно распространён в Республике Дагестан.

9. Французский

Хоть этот европейский язык и не является родным для россиян, на нём говорят многие жители страны. В России французский тоже активно учат. Суммарное количество граждан, которые говорят на нём, — более 600 тыс. человек.

10. Азербайджанский

Численность диаспоры этой страны в России большая, поэтому язык тоже довольно распространён. На нём в РФ говорят около 500 тыс. человек. С каждым годом количество людей, использующих язык, растёт, поскольку многие мигрируют из Азербайджана в Россию.

11. Английский

Россия на английском языке говорит очень хорошо. Его знают миллионы жителей страны. Фото © ТАСС / Александр Щербак

Этот иностранный язык считается самым популярным в России, кроме русского. В 2023 году проводилось исследование, в ходе которого выяснилось, что на английском в РФ свободно говорят около 5,1 млн человек.