7 модных стереотипов, которые уже безнадёжно устарели

За тенденциями в моде порой не уследить. Они меняются быстро, привнося каждый раз новые правила. Но есть стереотипы, которым девушки продолжают следовать и сегодня, несмотря на их неактуальность. Кто-то делает это по привычке, а кто-то — из-за боязни принять свежие тренды. Рассказываем про правила, которые можно спокойно нарушать.

1. Сумка и обувь в один тон

Это одно из самых укоренившихся модных "правил". Некоторые женщины к такому комплекту иногда добавляют ещё ремень или перчатки. Но, как говорит эксперт в области моды Елена Шерипова, сейчас следовать ему совершенно необязательно: "Ваши туфли и сумка могут быть разных оттенков и даже принтов. Главное, чтобы вещи подходили друг другу и создавали целостность всего образа". Поэтому не бойтесь делать сумку или обувь главным акцентом ансамбля, не пытаясь их объединить цветом.

2. Вечерний или праздничный образ только с каблуками

Конечно, даже невысокий каблук способен придать больше женственности любому образу. Но что делать, если вы не хотите или не можете их сегодня носить?

Собрать утончённый лук реально и без шпильки-каблука. Присмотритесь к стильным и комфортным балеткам, босоножкам на микрокаблуке (kitten heels), изящным лоферам, мюли, слингбекам. Елена Шерипова Эксперт в области моды

В них намного удобнее дольше находиться на ногах. Они также визуально вытягивают ножку и подходят под любую одежду.

3. Для джинсов и брюк обязательно нужен ремень

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Некоторые девушки считают, что если на брюках есть специальные шлёвки, значит, там должен быть ремень. Сейчас этот стереотип не совсем актуален. Если ваши джинсы или штаны хорошо сидят и без ремня, можете так их и носить. Подпоясывание уместно для подчёркивания талии, линии бедра или создания более женственного силуэта.

4. Запрет на сочетание золота и серебра

В далёком прошлом осталось "правило" несочетаемости украшений из золота и серебра в одном образе. Но современные ювелирные бренды иногда сочетают уже в самом изделии разные металлы. Елена Шерипова Эксперт в области моды

Со слов эксперта, сейчас это смотрится очень стильно и актуально. Главное, чтобы украшения подходили друг другу по стилистике и размерам.

5. Светлая одежда допустима только в летний сезон

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Некоторые девушки при сборке осеннего или зимнего гардероба исключают белый цвет. Одни считают, что он слишком маркий для этих сезонов, другие — что светлая гамма актуальна летом.

"Но только посмотрите, как стильно выглядят пуховики, дублёнки, пальто в оттенках молока, слоновой кости, ванильного мороженого. Они придают праздничности серым и холодным будням", — подчёркивает в разговоре эксперт в области моды Елена Шерипова. Кроме того, одежда в тёплой светлой палитре придаёт лицу свежести. Да, за такими вещами нужен более тщательный уход. Но это стоит того, чтобы зимой выглядеть стильно.

6. Комбинирование чёрного и коричневого — моветон

Раньше считалось, что эти два оттенка плохо подходят друг другу. Хотя сегодня из них легко создать дорогой стильный образ. Коричневый разной насыщенности прекрасно дополнит total black, даже если это будет небольшая деталь, например перчатки, сумка, водолазка, сапоги.

7. Несколько принтов сразу под запретом

Тут важно отметить, что комбинировать разные рисунки на тканях не просто. Нужно оттачивать умение подбирать сочетаемые принты, чтобы образ не получился безвкусным. Елена Шерипова Эксперт в области моды