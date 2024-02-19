14 новых масок, странный Филипп Киркоров и первый выгон — всё про 1-ю серию 5-го сезона шоу "Маска"

Конец недели скрасила премьера любимого многими музыкального шоу "Маска", которое вышло в эфир с юбилейным, пятым, сезоном. По традиции правила остались те же: 14 артистов выступают с изменённым голосом в ярких костюмах, а члены жюри пытаются их отгадать. В пятом сезоне шоу "Маска" состав судей такой: Валерия, Регина Тодоренко и Тимур Родригез. А вот место Алексея Воробьёва занял победитель четвёртого сезона Дима Билан.

Кто стал жюри в 5-м сезоне шоу "Маска" и остался ли Киркоров? Фото © ntv.ru

Многие думали и гадали, допустят председателя жюри Киркорова или вырежут из "Маски"? Всем поклонникам судейства поп-короля можно оставаться спокойными, потому что Филипп Бедросович никуда не исчез: стул за столом членов жюри за ним. Только вот вместо эпатажного и яркого образа он выбрал строгий чёрный, практически траурный костюм и даже сменил причёску. Почему? Психолог объяснил, что такие перемены не просто так, а показательны.

Что до самих масок, то в юбилейном, пятом, сезоне шоу "Маска" 18 февраля представили 14 новых персонажей. Каждый зрителям представился шедевром, потому что такие костюмы невозможно было ожидать. Они поражали своей яркостью, характером, а некоторые сложностью не только исполнения, но и носки.

Кто скрывается за масками в 5-м сезоне шоу "Маска"

Как думаете, кто выступил под маской Перца? Члены жюри подумали, что это Джиган. Фото © ntv.ru

Первым выступал Перец с песней Position 2. Маска поразила зрителей и членов жюри своим острым характером и языком. Из-за хриплого и возрастного голоса артиста в костюме судьи подумали, что за Перцем могут скрываться Тимати, Денис Клявер, Павел Воля, Джиган или Денис Майданов.

Следующим с песней одного из членов жюри "Ночной хулиган" выступал Енот с явной отсылкой на персонажа из "Стражей Галактики" Ракету. В этой маске судьи услышали Ани Лорак, Александра Пескова, Машу Распутину, Катю IOWA, Юлию Савичеву и даже Нюшу.

Третьим с песней I’m not the only one на сцену вышел Щенок. Он дал подсказку, что любит дружить, за своих стоит горой. Члены жюри подумали, что на сцене перед ними выступал экс-участник группы "Премьер-министр" Жан Милимеров.

Покорила зрителей и судей новая маска Акула, появившаяся на сцене четвёртой. Она исполнила ремикс из песен "Морячка" и Baby shark, чем вызвала небывалый восторг у всех. В этой маске члены жюри услышали Сергея Жукова, Прохора Шаляпина, Михаила Галустяна и Сергея Соседова.

Жюри долго не могло отгадать, кто скрывается под маской Арлекина в 5-м сезоне шоу "Маска". Фото © ntv.ru

Кто же скрывается под маской Арлекина, думали и гадали судьи, пока слушали знакомую песню из советского мультфильма "Ну, погоди!". Версии были самыми разными: исполнять Hafanana могли Юлия Сумачёва, Zivert или же Mia Boyka.

Шестым на сцене появился Мотылёк с песней "В Кейптаунском порту". Из-за подсказок, поведения на сцене и вопросов со стороны судей жюри предположило, что выступила перед ними Елена Воробей, Настасья Самбурская, Эвелина Блёданс, певица Слава или же Алла Духова.

Следом выступать вышла Горилла и исполнила трек If there’s any justice. Догадок у членов жюри было немного. Судя по голосу и повадкам на сцене, они подумали, что за этой маской скрывается Эльдар Джарахов, Игорь Верник, Николай Басков или Доминик Джокер.

Восьмым выступать вышел огромный рыжий Кот и исполнил ремикс песни кота Леопольда "Если добрый ты" и ABBA Gimme! Gimme! Gimme!. Номер хвостатого напомнил члену жюри Билану его поездку в Донецк. Артист рассказал, как взял себе оттуда нового кота взамен недавно умершего.

Дима Билан рассказал про нового кота после выступления маски, а потом на сцену вышла Кукуруза. Фото © ntv.ru

Под номером девять на сцену вышла огромная, интересная и такая классная маска Кукуруза. Правда, удивить артист смог только костюмом, но никак не исполнением песни Over the rainbow. Жюри подумало, что это не певец, поэтому увидело в Кукурузе Александра Буйнова, Юлианну Караулову, Марину Федункив и даже Петра Налича.

Десятым покорять сердечки членов жюри и судей на сцену вышел Водяной с одноимённой песней. Из-за дерзких ответов и умения шутить судьи предположили, что под маской скрывается Бедрос Киркоров, Михаил Галустян и даже Евгений Петросян.

Кто скрывается под маской Кактуса? 11-й участник ворвался на сцену с треком "Каким ты был / Ты горишь как огонь". Киркоров настолько был растерян, что не смог сделать никаких предположений. А вот другие судьи подумали, что Кактус — это Карина Кросс, Мари Краймбрери, Сергей Лазарев, Инстасамка, Юлия Гаврилина, Валя Карнавал или Тося Чайкина.

Следом покорять судей и зрителей вышла маска Бабочка и спела "Куплеты администратора" — песню из фильма "Обыкновенное чудо". В ней жюри услышало Mia Boyka, Люсю Чеботину, Лизу Арзамасову и Наташу Королёву.

Кто прячется в костюме Змея Горыныча в шоу "Маска"? Фото © ntv.ru

Одной из самых интересных масок на проекте посчитали Змея Горыныча, который выступил с песней Fire. Символично, не правда ли? Тимур Родригез даже пошутил, предположив, что там могут быть воссоединившиеся "Отпетые мошенники". Остальные судьи подумали, что под маской скрываются Иванушки Int, "Фабрика", Леонид Якубович, хор Турецкого, Надежда Бабкина или Влад Соколовский.

Завершила первую серию пятого сезона шоу "Маска" Матрёшка с арией Царицы Ночи. Кого-то из судей артист в костюме впечатлил так сильно, что ему сразу начали пророчить победу. Другие же скромно подумали, что под маской скрывается Алина Загитова или Аида Гарифуллина.

Кого выгнали из первой серии шоу "Маска" от 18.02.2024

С кого сняли маску в первой серии пятого сезона шоу "Маска", сколько героев осталось? Фото © ntv.ru

Многие зрители уже потирали ладошки в ожидании, с кого снимут маску в первой серии юбилейного сезона. Но судьи оказались великодушными и пощадили все маски, пожелав им удачи дальше. Получается, первый выгон случится только во второй серии пятого сезона, который НТВ покажет в воскресенье, 25 февраля.