10 фото таких странных дизайнерских решений, что, кажется, даже ребёнок справился бы лучше

"Какое бы название дать этой штуке", — JurajMikurcik.

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"Зато на счетах по коммуналке сэкономили... Но стоит ли это того?" — Planloser_.

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"Как вы себе представляете детскую площадку? Должно быть, не так. Минималисты совсем с ума посходили", — PlanningS***t.

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"Должно быть, очень приятно проводить время на таком балкончике, пока все проходящие смотрят тебе в глаза и матерятся", — PlanningShit.

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"Вот это я понимаю — почтовый ящик", — uglybelgianhous.

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"То, что ты можешь что-то сделать, совершенно не значит, что ты должен это делать", — PlanningS***t.

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"Тот случай, когда чиновники говорят, что они создали в городе безбарьерную среду, а потом ты видишь ЭТО", — PlanningS***t.

Фото © X / PlanningS***t

Фото © X / PlanningS***t

"Как бы нам так деликатно обыграть эту трубу... А да ладно, наплевать!" — PlanningS***t.

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"Мне кажется, за мной постоянно кто-то наблюдает... Или не кажется?" — PlanningS***t.