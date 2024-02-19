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19 февраля, 05:00

10 фото таких странных дизайнерских решений, что, кажется, даже ребёнок справился бы лучше

Вообще, работа дизайнеров — делать так, чтобы было красиво и удобно. Но некоторые "специалисты", видимо, решают, что они выше этого. Собрали 10 уморительных работ как раз таких чудаков. Предупреждаем, будет очень смешно.

"Какое бы название дать этой штуке", — JurajMikurcik.

Фото © X / JurajMikurcik

Фото © X / JurajMikurcik

"Зато на счетах по коммуналке сэкономили... Но стоит ли это того?" Planloser_.

Фото © X / Planloser_

Фото © X / Planloser_

"Как вы себе представляете детскую площадку? Должно быть, не так. Минималисты совсем с ума посходили", — PlanningS***t.

Фото © X / PlanningS***t

Фото © X / PlanningS***t

"Должно быть, очень приятно проводить время на таком балкончике, пока все проходящие смотрят тебе в глаза и матерятся", — PlanningShit.

Фото © X / uglybelgianhous

Фото © X / uglybelgianhous

"Вот это я понимаю — почтовый ящик", — uglybelgianhous.

Фото © X / uglybelgianhous

Фото © X / uglybelgianhous

"То, что ты можешь что-то сделать, совершенно не значит, что ты должен это делать", — PlanningS***t.

Фото © X / PlanningS***t

Фото © X / PlanningS***t

"Тот случай, когда чиновники говорят, что они создали в городе безбарьерную среду, а потом ты видишь ЭТО", — PlanningS***t.

Фото © X / PlanningS***t

Фото © X / PlanningS***t

"Боже, за что?" PlanningS***t.

Фото © X / PlanningS***t

Фото © X / PlanningS***t

"Как бы нам так деликатно обыграть эту трубу... А да ладно, наплевать!" PlanningS***t.

Фото © X / PlanningS***t

Фото © X / PlanningS***t

"Мне кажется, за мной постоянно кто-то наблюдает... Или не кажется?" PlanningS***t.

Фото © X / PlanningS***t

Фото © X / PlanningS***t

Валентинов день прошёл, но этим 10 бедолагам придётся ещё долго извиняться за содеянное
Валентинов день прошёл, но этим 10 бедолагам придётся ещё долго извиняться за содеянное
Обложка ©

X / PlanningS***t

Сергей Трофимов
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