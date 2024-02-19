10 фото таких странных дизайнерских решений, что, кажется, даже ребёнок справился бы лучше
Вообще, работа дизайнеров — делать так, чтобы было красиво и удобно. Но некоторые "специалисты", видимо, решают, что они выше этого. Собрали 10 уморительных работ как раз таких чудаков. Предупреждаем, будет очень смешно.
"Какое бы название дать этой штуке", — JurajMikurcik.
Фото © X / JurajMikurcik
"Зато на счетах по коммуналке сэкономили... Но стоит ли это того?" — Planloser_.
Фото © X / Planloser_
"Как вы себе представляете детскую площадку? Должно быть, не так. Минималисты совсем с ума посходили", — PlanningS***t.
"Должно быть, очень приятно проводить время на таком балкончике, пока все проходящие смотрят тебе в глаза и матерятся", — PlanningShit.
"Вот это я понимаю — почтовый ящик", — uglybelgianhous.
"То, что ты можешь что-то сделать, совершенно не значит, что ты должен это делать", — PlanningS***t.
"Тот случай, когда чиновники говорят, что они создали в городе безбарьерную среду, а потом ты видишь ЭТО", — PlanningS***t.
"Боже, за что?" — PlanningS***t.
"Как бы нам так деликатно обыграть эту трубу... А да ладно, наплевать!" — PlanningS***t.
"Мне кажется, за мной постоянно кто-то наблюдает... Или не кажется?" — PlanningS***t.
X / PlanningS***t