Регион

Уведомления отключены

19 февраля, 00:06

Цукерберг стал героем мема после секундирования Волкановски на UFC 298

Марк Цукерберг в углу Алекса Волкановски на UFC 298. Обложка © X / Arturo Villa

Марк Цукерберг в углу Алекса Волкановски на UFC 298. Обложка © X / Arturo Villa

В Сети завирусился ролик с участием американского миллиардера Марка Цукерберга, который 17 февраля посетил турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в качестве секунданта австралийского бойца Алекса Волкановски. Бизнесмен попал в кадр, когда пытался помочь экс-чемпиону раздеться для выхода в октагон.

На записи запечатлён момент, когда полулегковес снимал с себя футболку и шорты перед боем. Остальные секунданты Волкановски были заняты делом, принимая лишнюю одежду, тогда как Цукерберг стоял позади, покачиваясь под музыку. В какой-то момент миллиардер решил тоже принять участие в процессе, однако команда австралийца обошлась без его помощи.

Марк Цукерберг стал героем мема после секундирования Волкановски на UFC 298. Видео © X / J.P. Hovey

Российский боец Копылов удушающим проиграл Эрнандесу на UFC 298
Российский боец Копылов удушающим проиграл Эрнандесу на UFC 298

Бой Волкановски против Илии Топурии был главным поединком UFC 298. Он завершился во втором раунде нокаутом от грузино-испанского бойца, который забрал себе чемпионский пояс в полулёгком весе.

В похожих ситуациях всё чаще оказывается и президент США Джо Байден. Например, в феврале политик заявил перед публикой, что якобы недавно он общался с покойным президентом Франции.

Илья Пушкарев
  • Новости
  • UFC
  • Марк Цукерберг
  • Знаменитости
  • Единоборства Бокс/MMA/UFC
  • Поп-культура и Развлечения
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров