В Сети завирусился ролик с участием американского миллиардера Марка Цукерберга, который 17 февраля посетил турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в качестве секунданта австралийского бойца Алекса Волкановски. Бизнесмен попал в кадр, когда пытался помочь экс-чемпиону раздеться для выхода в октагон.

На записи запечатлён момент, когда полулегковес снимал с себя футболку и шорты перед боем. Остальные секунданты Волкановски были заняты делом, принимая лишнюю одежду, тогда как Цукерберг стоял позади, покачиваясь под музыку. В какой-то момент миллиардер решил тоже принять участие в процессе, однако команда австралийца обошлась без его помощи.

Марк Цукерберг стал героем мема после секундирования Волкановски на UFC 298. Видео © X / J.P. Hovey

Бой Волкановски против Илии Топурии был главным поединком UFC 298. Он завершился во втором раунде нокаутом от грузино-испанского бойца, который забрал себе чемпионский пояс в полулёгком весе.