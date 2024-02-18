Российский боец Копылов удушающим проиграл Эрнандесу на UFC 298
Российский боец смешанных единоборств Роман Копылов проиграл американцу Энтони Эрнандесу на турнире UFC 298, который проходит в Анахайме, США.
Поединок завершился досрочно, когда во втором раунде Эрнандес выиграл удушающим приёмом. Копылов вышел на бой на коротком уведомлении, заменив Икрама Алискерова.
Копылов потерпел третье поражение в UFC, прервав серию из четырёх побед. Эрнандес выиграл 17-й бой при двух поражениях.
В главном бою вечера австралиец Алекс Волкановски будет защищать титул против испано-грузинского бойца Илии Топурия.
Панее Life.ru рассказывал, что российский боксёр Шарабутдин Атаев победил азербайджанца Лорена Альфонсо Домингеса и стал чемпионом мира по версии Международной ассоциации бокса (IBA). Поединок продлился все десять раундов и завершился единогласным решением судей.
t.me / UFC Russia