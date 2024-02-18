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18 февраля, 04:35

Российский боец Копылов удушающим проиграл Эрнандесу на UFC 298

Российский боец смешанных единоборств Роман Копылов проиграл американцу Энтони Эрнандесу на турнире UFC 298, который проходит в Анахайме, США.

Поединок завершился досрочно, когда во втором раунде Эрнандес выиграл удушающим приёмом. Копылов вышел на бой на коротком уведомлении, заменив Икрама Алискерова.

Копылов потерпел третье поражение в UFC, прервав серию из четырёх побед. Эрнандес выиграл 17-й бой при двух поражениях.

Милохин вышел на ринг с гимном и флагом России и вырубил соперника в первом раунде
Милохин вышел на ринг с гимном и флагом России и вырубил соперника в первом раунде

В главном бою вечера австралиец Алекс Волкановски будет защищать титул против испано-грузинского бойца Илии Топурия.

Панее Life.ru рассказывал, что российский боксёр Шарабутдин Атаев победил азербайджанца Лорена Альфонсо Домингеса и стал чемпионом мира по версии Международной ассоциации бокса (IBA). Поединок продлился все десять раундов и завершился единогласным решением судей.

Обложка ©

t.me / UFC Russia

Артур Лапсаков
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