Российский боец Копылов удушающим проиграл Эрнандесу на UFC 298

Российский боец смешанных единоборств Роман Копылов проиграл американцу Энтони Эрнандесу на турнире UFC 298, который проходит в Анахайме, США.

Поединок завершился досрочно, когда во втором раунде Эрнандес выиграл удушающим приёмом. Копылов вышел на бой на коротком уведомлении, заменив Икрама Алискерова.

Копылов потерпел третье поражение в UFC, прервав серию из четырёх побед. Эрнандес выиграл 17-й бой при двух поражениях.

В главном бою вечера австралиец Алекс Волкановски будет защищать титул против испано-грузинского бойца Илии Топурия.