Российский боксёр Атаев полчаса избивал азербайджанца и стал чемпионом мира

Бой за титул чемпиона мира в весе до 86 килограммов по версии Международной ассоциации бокса (IBA) между россиянином Шарабутдином Атаевым и азербайджанцем Лореном Альфонсо Домингесом завершился победой спортсмена из РФ. Уроженец Дагестана стал обладателем пояса после всего лишь седьмого боя в профессиональной карьере.

В ходе десятираундового противостояния Атаев большую часть времени доминировал над соперником кубинского происхождения, поочерёдно работая по голове и корпусу. Несколько раз иностранец отправлялся в нокдаун и даже выплёвывал капу. Однако досрочно победить азербайджанца россиянину не удалось, схватка продлилась всю дистанцию. Единогласным решением судей победа была присуждена нашему спортсмену.