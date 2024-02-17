Российский боксёр Атаев полчаса избивал азербайджанца и стал чемпионом мира
Российский боксёр Атаев победил Домингеса и стал чемпионом мира по версии IBA
Шарабутдин Атаев стал чемпионом мира по версии IBA. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / sharab81_boxing
Бой за титул чемпиона мира в весе до 86 килограммов по версии Международной ассоциации бокса (IBA) между россиянином Шарабутдином Атаевым и азербайджанцем Лореном Альфонсо Домингесом завершился победой спортсмена из РФ. Уроженец Дагестана стал обладателем пояса после всего лишь седьмого боя в профессиональной карьере.
В ходе десятираундового противостояния Атаев большую часть времени доминировал над соперником кубинского происхождения, поочерёдно работая по голове и корпусу. Несколько раз иностранец отправлялся в нокдаун и даже выплёвывал капу. Однако досрочно победить азербайджанца россиянину не удалось, схватка продлилась всю дистанцию. Единогласным решением судей победа была присуждена нашему спортсмену.
Боксёрский турнир 16 февраля прошёл и в Дубае. Участие в спортивном состязании принял российский тиктокер Даня Милохин, который одолел первого соперника на ринге за несколько секунд.