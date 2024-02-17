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16 февраля, 22:58

Российский боксёр Атаев полчаса избивал азербайджанца и стал чемпионом мира

Российский боксёр Атаев победил Домингеса и стал чемпионом мира по версии IBA

Шарабутдин Атаев стал чемпионом мира по версии IBA. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / sharab81_boxing

Шарабутдин Атаев стал чемпионом мира по версии IBA. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / sharab81_boxing

Бой за титул чемпиона мира в весе до 86 килограммов по версии Международной ассоциации бокса (IBA) между россиянином Шарабутдином Атаевым и азербайджанцем Лореном Альфонсо Домингесом завершился победой спортсмена из РФ. Уроженец Дагестана стал обладателем пояса после всего лишь седьмого боя в профессиональной карьере.

В ходе десятираундового противостояния Атаев большую часть времени доминировал над соперником кубинского происхождения, поочерёдно работая по голове и корпусу. Несколько раз иностранец отправлялся в нокдаун и даже выплёвывал капу. Однако досрочно победить азербайджанца россиянину не удалось, схватка продлилась всю дистанцию. Единогласным решением судей победа была присуждена нашему спортсмену.

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Боксёрский турнир 16 февраля прошёл и в Дубае. Участие в спортивном состязании принял российский тиктокер Даня Милохин, который одолел первого соперника на ринге за несколько секунд.

Илья Пушкарев
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