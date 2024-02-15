Получивший гражданство РФ боксёр Джонсон захотел сменить фамилию на Владимирович

Боксёр Кевин Джонсон, который недавно получил гражданство России, теперь хочет сменить фамилию. 16 февраля он проведёт первый бой под флагом РФ.

"Да, я давно хотел сменить фамилию. Владимирович мне нравится гораздо больше, чем Джонсон", — приводит слова спортсмена ТАСС.