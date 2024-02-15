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15 февраля, 19:39

Получивший гражданство РФ боксёр Джонсон захотел сменить фамилию на Владимирович

Кевин Джонсон. Обложка © ТАСС / Владимир Гердо

Кевин Джонсон. Обложка © ТАСС / Владимир Гердо

Боксёр Кевин Джонсон, который недавно получил гражданство России, теперь хочет сменить фамилию. 16 февраля он проведёт первый бой под флагом РФ.

"Да, я давно хотел сменить фамилию. Владимирович мне нравится гораздо больше, чем Джонсон", — приводит слова спортсмена ТАСС.

Соперником 44-летнего Джонсона по прозвищу Кингпин станет ирландец Шон Тёрнер. На счету россиянина 36 побед (20 нокаутом), 21 поражение и две ничьи. В своём последнем бою он проиграл Марку Петровскому по очкам.

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Напомним, 9 января Лайф писал, что президент РФ Владимир Путин дал российское гражданство американскому боксёру Кевину Джонсону. После этого бывший претендент на титул чемпиона мира рассказал о роли российского лидера в жизни спортсменов.

Никита Никонов
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