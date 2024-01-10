"Нужно довериться": Получивший гражданство боксёр рассказал о роли Путина в жизни спортсменов

Получивший российское гражданство боксёр Кевин Джонсон призвал наших спортсменов довериться президенту России Владимиру Путину. Он рассказал в беседе с корреспондентом Sports24, что российский лидер сможет вернуть их в международный спорт.

По словам собеседника издания, отсутствие российских спортсменов на различных соревнованиях является ужасной потерей для международного спорта. Джонсон заявил, что это настоящий ад, через который проходят как взрослые, так и дети.

Боксёр полагает, что выход из этой ситуации прост. Так как такой вопрос, как он считает, решается только сверху, то российским спортсменам надо просто довериться Путину. Джонсон уверен, что глава государства знает, как вернуть всё на круги своя.

"Нам нужно довериться нашему президенту, он сделает свою работу. И будем мы снова в игре!" — заявил Джонсон.