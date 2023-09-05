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5 сентября, 13:59

"Делает сильнее!": Американский боксёр признался, что в постели ему помогает футболка с Путиным

Боксёр Кевин Джонсон: Футболка с Путиным делает меня сильнее в постели

<p>Кевин Джонсон в футболке с Путиным. Обложка © Telegram /<a href="https://t.me/OstashkoNews/90821" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Осташко! Важное</a></p>

Кевин Джонсон в футболке с Путиным. Обложка © Telegram / Осташко! Важное

Американский боксёр Кевин Джонсон рассказал, что футболка с изображением президента РФ Владимиром Путиным придаёт ему сил. В этом он признался в беседе с NEWS.ru.

"Она делает меня сильнее везде, даже в постели! Но, если серьёзно, давайте я так скажу: Путин — один самых уважаемых и почитаемых людей в мире", — сказал он.

Джонсон подчеркнул, что надевает футболку из уважения к Путину, причём это происходит часто: боксёр спит в ней, ест и занимается любовью.

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Ранее Кевин Джонсон поменял своё имя на Кевин Владимирович. Он пошёл на такой важный шаг, потому что восхищается Путиным. А позднее спортсмен вышел в той самой футболке на взвешивание перед поединком с россиянином Марком Петровским. Правда, бой он проиграл.

Светлана Оперук
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