"Делает сильнее!": Американский боксёр признался, что в постели ему помогает футболка с Путиным
Боксёр Кевин Джонсон: Футболка с Путиным делает меня сильнее в постели
Кевин Джонсон в футболке с Путиным. Обложка © Telegram / Осташко! Важное
Американский боксёр Кевин Джонсон рассказал, что футболка с изображением президента РФ Владимиром Путиным придаёт ему сил. В этом он признался в беседе с NEWS.ru.
"Она делает меня сильнее везде, даже в постели! Но, если серьёзно, давайте я так скажу: Путин — один самых уважаемых и почитаемых людей в мире", — сказал он.
Джонсон подчеркнул, что надевает футболку из уважения к Путину, причём это происходит часто: боксёр спит в ней, ест и занимается любовью.
Ранее Кевин Джонсон поменял своё имя на Кевин Владимирович. Он пошёл на такой важный шаг, потому что восхищается Путиным. А позднее спортсмен вышел в той самой футболке на взвешивание перед поединком с россиянином Марком Петровским. Правда, бой он проиграл.