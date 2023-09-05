"Делает сильнее!": Американский боксёр признался, что в постели ему помогает футболка с Путиным

Американский боксёр Кевин Джонсон рассказал, что футболка с изображением президента РФ Владимиром Путиным придаёт ему сил. В этом он признался в беседе с NEWS.ru.

"Она делает меня сильнее везде, даже в постели! Но, если серьёзно, давайте я так скажу: Путин — один самых уважаемых и почитаемых людей в мире", — сказал он.