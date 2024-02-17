Регион

Уведомления отключены

16 февраля, 21:20

Милохин вышел на ринг с гимном и флагом России и вырубил соперника в первом раунде

Блогер Милохин победил в первом бою по правилам бокса нокаутом в первом раунде

Бой Дани Милохина и Амджала Хана. Обложка © Life.ru

Бой Дани Милохина и Амджала Хана. Обложка © Life.ru

Тиктокер Даня Милохин дебютировал на ринге, проведя поединок с 31-летним индийским блогером-миллионником Амджалом Ханом по правилам бокса. Всё завершилось уже в первом раунде, пишет SHOT.

Бой прошёл 16 февраля в Дубае (ОАЭ) в рамках турнира от промоушена Alpha Fight Series. Выступление получилось ярким: Милохин вышел на ринг с гимном и флагом России, нанёс несколько ударов уже в дебюте, поэтому судья остановил поединок. Полный сил россиянин сделал сальто назад.

Милохин вышел на ринг с гимном и флагом России и вырубил соперника в первом раунде. Видео © Telegram / SHOT

Теперь Милохин строит планы на дальнейшую карьеру в MMA. По его словам, награда за этот бой составит около десяти тысяч долларов, но главным было засветиться и понравиться организаторам.

Даня Милохин возжелал фита с Shaman
Даня Милохин возжелал фита с Shaman

А ранее Даня Милохин объяснил, что не планирует жить в России постоянно. У блогера амбициозные планы, а "чтобы быть популярным на мир, нужно быть в мире".

Лариса Сафронова
  • Новости
  • Даня Милохин
  • оаэ
  • Индия
  • Единоборства Бокс/MMA/UFC
  • Знаменитости
  • Спорт
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров