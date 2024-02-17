Тиктокер Даня Милохин дебютировал на ринге, проведя поединок с 31-летним индийским блогером-миллионником Амджалом Ханом по правилам бокса. Всё завершилось уже в первом раунде, пишет SHOT.

Бой прошёл 16 февраля в Дубае (ОАЭ) в рамках турнира от промоушена Alpha Fight Series. Выступление получилось ярким: Милохин вышел на ринг с гимном и флагом России, нанёс несколько ударов уже в дебюте, поэтому судья остановил поединок. Полный сил россиянин сделал сальто назад.

Милохин вышел на ринг с гимном и флагом России и вырубил соперника в первом раунде. Видео © Telegram / SHOT

Теперь Милохин строит планы на дальнейшую карьеру в MMA. По его словам, награда за этот бой составит около десяти тысяч долларов, но главным было засветиться и понравиться организаторам.