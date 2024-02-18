Наташа Королёва за границей столкнулась с неизвестной болезнью

Жюри программы "Суперстар!" на канале НТВ преследует злой рок. Такое мнение высказал телеведущий Вадим Такменёв, обсуждая состояние здоровья певицы Наташи Королёвой, которая уехала к родственникам в США и столкнулась с загадочной болезнью.

"Какой-то злой рок подобрался к жюри, потому что Наташа Королёва, которая сейчас не в Москве, тоже подцепила какую-то загадочную болезнь и пытается из неё выбраться, а Лера Кудрявцева на днях сломала ногу, у неё вот так неудачно сошлись звёзды", — рассуждает Такменёв, его слова приводит 7days.ru.

У исполнительницы есть запланированные выступления в России, но они могут сорваться из-за её болезни и быть перенесены на более поздние даты. При этом Королёва не даёт комментариев о своём самочувствии.