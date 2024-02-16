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16 февраля, 09:44

Лера Кудрявцева показала, как сломала ногу на репетиции

Телеведущая Лера Кудрявцева. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / leratv

Телеведущая Лера Кудрявцева. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / leratv

Российская телеведущая Валерия Кудрявцева получила разрыв передней крестообразной связки правого коленного сустава и перелом латерального мыщелка правой большеберцовой кости во время репетиции танцевального номера для участия в шоу. Об этом актриса сообщила в своём Telegram-канале, выложив видео с репетиции под песню "Танго Рио" из фильма "12 стульев" в исполнении Андрея Миронова.

Телеведущая Валерия Кудрявцева получила травму на репетиции. Видео © T.me / Лера Кудрявцева

По словам дежурившего на площадке врача, во время выполнения элемента хореографии бедро Кудрявцевой ещё не вернулось в исходное положение, а нога уже приземлилась, от чего произошло скручивание. Коленная связка порвалась, и тазобедренная кость ударилась об голень, что привело к перелому.

В связи с полученной травмой актриса не сможет принимать участие в съёмках шоу. Теперь ей предстоит перенести операцию на крестообразной связке, после чего начнётся процесс реабилитации, который может продлиться шесть месяцев.

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Лера Кудрявцева ещё два дня назад сообщила о тяжёлой травме, полученной на репетиции. Телеведущая прикрепила фотографию своей ноги в гипсе и возмутилась несправедливостью судьбы по отношению к себе.

Владимир Озеров
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