Лера Кудрявцева показала, как сломала ногу на репетиции
Телеведущая Лера Кудрявцева. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / leratv
Российская телеведущая Валерия Кудрявцева получила разрыв передней крестообразной связки правого коленного сустава и перелом латерального мыщелка правой большеберцовой кости во время репетиции танцевального номера для участия в шоу. Об этом актриса сообщила в своём Telegram-канале, выложив видео с репетиции под песню "Танго Рио" из фильма "12 стульев" в исполнении Андрея Миронова.
Телеведущая Валерия Кудрявцева получила травму на репетиции. Видео © T.me / Лера Кудрявцева
По словам дежурившего на площадке врача, во время выполнения элемента хореографии бедро Кудрявцевой ещё не вернулось в исходное положение, а нога уже приземлилась, от чего произошло скручивание. Коленная связка порвалась, и тазобедренная кость ударилась об голень, что привело к перелому.
В связи с полученной травмой актриса не сможет принимать участие в съёмках шоу. Теперь ей предстоит перенести операцию на крестообразной связке, после чего начнётся процесс реабилитации, который может продлиться шесть месяцев.
Лера Кудрявцева ещё два дня назад сообщила о тяжёлой травме, полученной на репетиции. Телеведущая прикрепила фотографию своей ноги в гипсе и возмутилась несправедливостью судьбы по отношению к себе.