"Чтобы что?": Кудрявцева возмутилась откровенным фото участницы Евровидения от Украины

Телеведущая Лера Кудрявцева раскритиковала хип-хоп- и рэп-исполнительницу Alyona Alyona (Алёна Савраненко), которая представит страну на Евровидении вместе с певицей Jerry Heil (Яна Шемаева). Своё мнение она высказала в телеграм-канале.

"А вот эта представительница Украины на Евровидении. Снимается в таком виде. Чтобы что?" — написала Кудрявцева, сопроводив свой пост фото обнажённой рэперши в украинском флаге.

Хип-хоп исполнительница Alyona Alyona (Алёна Савраненко), которая представит Украину на Евровидении-2024. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / alyona.alyona.official

Alyona Alyona 32 года. На Украине она приобрела популярность в 2018 году после выхода клипа на песню "Голови". В июле 2021 года Савраненко отказалась от сотрудничества с артистами из РФ после того, как националисты обвинили её в пророссийской позиции из-за дуэта с группой "Каста" в 2015 году. На Евровидении-2024, которое пройдёт в шведском Мальмё с 7 по 11 мая, Alyona Alyona вместе с Jerry Heil исполнят песню Teresa & Maria.