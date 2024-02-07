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7 февраля, 09:53

"Чтобы что?": Кудрявцева возмутилась откровенным фото участницы Евровидения от Украины

Кудрявцева раскритиковала представительницу Украины на Евровидении за голое фото

Лера Кудрявцева и Alyona Alyona (Алёна Савраненко). Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / leratv, alyona.alyona.official

Лера Кудрявцева и Alyona Alyona (Алёна Савраненко). Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / leratv, alyona.alyona.official

Телеведущая Лера Кудрявцева раскритиковала хип-хоп- и рэп-исполнительницу Alyona Alyona (Алёна Савраненко), которая представит страну на Евровидении вместе с певицей Jerry Heil (Яна Шемаева). Своё мнение она высказала в телеграм-канале.

"А вот эта представительница Украины на Евровидении. Снимается в таком виде. Чтобы что?" — написала Кудрявцева, сопроводив свой пост фото обнажённой рэперши в украинском флаге.

Хип-хоп исполнительница Alyona Alyona (Алёна Савраненко), которая представит Украину на Евровидении-2024. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / alyona.alyona.official

Хип-хоп исполнительница Alyona Alyona (Алёна Савраненко), которая представит Украину на Евровидении-2024. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / alyona.alyona.official

Alyona Alyona 32 года. На Украине она приобрела популярность в 2018 году после выхода клипа на песню "Голови". В июле 2021 года Савраненко отказалась от сотрудничества с артистами из РФ после того, как националисты обвинили её в пророссийской позиции из-за дуэта с группой "Каста" в 2015 году. На Евровидении-2024, которое пройдёт в шведском Мальмё с 7 по 11 мая, Alyona Alyona вместе с Jerry Heil исполнят песню Teresa & Maria.

Ранее Life.ru писал, что Савраненко отказалась репостить публикации сборов для нужд ВСУ. После этого она подверглась критике в соцсетях.

Толстый троллинг: Почему Украина решила отправить на Евровидение злую Alyona Alyona
Толстый троллинг: Почему Украина решила отправить на Евровидение злую Alyona Alyona

Тем временем в Минкульте предложили запустить российский аналог Евровидения в целях продвижения разнообразия культур в многополярном мире. Инициативу уже поддержали многие артисты, в том числе певица Мария Кац, которая представляла РФ на Евровидении в 1994 году. По её словам, в конечном итоге должна получиться телевизионная сказка.

Никита Никонов
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