Украинцы захейтили финалистку отбора на Евровидение за отказ собирать донаты для ВСУ

Финалистка национальной украинской квалификации на музыкальный конкурс Евровидение, хип-хоп-исполнительница Алёна (alyona alyona) Савраненко отказалась репостить публикации сборов для нужд ВСУ. Фрагмент с этим признанием, сделанным во время интервью, опубликован украинским телеграм-каналом.

Артистка объяснила свою позицию тем, что, когда она делала подобные публикации, это сразу же ощутимо сказывалось на охватах её соцсетей. Количество посещений её страницы стремительно падало до двух тысяч в день. А достаточный интерес, кликая по размещённой в посте со сбором ссылке, по её словам, и вовсе проявляли два-три человека, и не факт, что кто-то из них в итоге отправил украинской армии хоть какие-то средства.

Певица отметила, что она — творческая личность и её соцсети должны позволять ей самовыражаться. А если каждая третья публикация о средствах для ВСУ или волонтёрах, то это — использование их впустую.

К слову, финалистка украинского отбора посетовала на нападки в её адрес со стороны двух других популярных блогеров из Незалежной и попросила своих подписчиков высказаться о том, что они думают насчёт целей, в которых будут использоваться её социальные сети. Нельзя сказать, что она получила положительный отклик и стопроцентную поддержку от аудитории. Так выглядит один из самых заметных комментариев: "Как улучшить статистику недозвезде? Сборы для ВСУ — нет, жертва хейта — в точку".