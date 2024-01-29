Израиль призвали отстранить от Евровидения во избежание двойной морали

Европейский вещательный союз (EBU) должен отстранить Израиль от участия в музыкальном конкурсе Евровидение-2024. Соответствующее требование на фоне многомесячных бомбардировок сектора Газа выдвинули шведские артисты.

В опубликованном коллективном обращении говорится, что допуск еврейских музыкантов к конкурсу лишь продемонстрирует двойную мораль. Под призывом подписались 1005 звёзд, которые также потребовали у телеканала SVT как основного вещателя международного состязания быть последовательным в этом вопросе.

"Мы считаем, что, допуская участие Израиля, EBU демонстрирует заслуживающую внимания двойную мораль, подрывающую доверие к организации. Поэтому мы взываем к EBU: отстраните Израиль от участия в песенном конкурсе Евровидение 2024 года", — гласит обращение.

Телеканал SVT уже отреагировал на требование артистов, заявив, что не может повлиять на список участников конкурса. Ситуацию в Газе там описали как последствие нападения ХАМАС на Израиль.