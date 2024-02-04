Сервис госуслуг Украины рухнул во время отбора на Евровидение

Сбой в работе приложения государственных сервисов "Дия" ("Действие") вызван рекордным числом пользователей, обратившихся к ресурсу, написал в телеграм-канале министр цифровой трансформации Украины Михаил Фёдоров. Стоит отметить, что неполадки в работе украинского приложения возникли во время трансляции финала национального отбора на Евровидение-2024.

По словам главы Минцифры, 3 февраля на портале находилось рекордное количество пользователей. В итоге сервис был вынужден обрабатывать 15 тысяч запросов в секунду вместо 800, как это было в прошлом году.

"По сравнению с прошлым годом мы увеличили мощности в пять раз (а запросов поступило больше в 20 раз). Из-за этого возникла огромная очередь. Извиняюсь за эту ситуацию", — заявил министр.

Фёдоров также сообщил, что ситуация уже стабилизируется. По его словам, в скором времени проголосовать на национальном отборе на Евровидение-2024 смогут все желающие.