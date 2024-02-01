Шадаев пообещал разобраться в причинах масштабного сбоя в Рунете 30 января
Шадаев: Минцифры ведёт расследование из-за сбоя в Рунете 30 января
Минцифры разберётся в причинах масштабного сбоя в работе Рунета 30 января, сообщил глава ведомства Максут Шадаев. Он пообещал поделиться результатами по окончании расследования.
"Минцифры ведёт разбирательство, закончим — обязательно "опубличим" результаты технического разбора этой ситуации", — сказал он журналистам на площадке форума Digital Almaty 2024.
Напомним, 30 января в Рунете произошёл массовый сбой, нарушивший работу популярных мобильных приложений, а также сайтов и новостных порталов с доменным адресом ".ru". В Минцифры пояснили, что причиной стала техническая проблема, связанная с глобальной инфраструктурой DNSSEC — набором расширений протокола DNS, благодаря которому гарантируется целостность и достоверность данных. В свою очередь в Координационном центре доменов указали на несовершенство программного обеспечения, используемого при создании ключей шифрования.
ТАСС / Вячеслав Прокофьев