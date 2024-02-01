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1 февраля, 06:39

Шадаев пообещал разобраться в причинах масштабного сбоя в Рунете 30 января

Шадаев: Минцифры ведёт расследование из-за сбоя в Рунете 30 января

Минцифры разберётся в причинах масштабного сбоя в работе Рунета 30 января, сообщил глава ведомства Максут Шадаев. Он пообещал поделиться результатами по окончании расследования.

"Минцифры ведёт разбирательство, закончим — обязательно "опубличим" результаты технического разбора этой ситуации", — сказал он журналистам на площадке форума Digital Almaty 2024.

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Напомним, 30 января в Рунете произошёл массовый сбой, нарушивший работу популярных мобильных приложений, а также сайтов и новостных порталов с доменным адресом ".ru". В Минцифры пояснили, что причиной стала техническая проблема, связанная с глобальной инфраструктурой DNSSEC — набором расширений протокола DNS, благодаря которому гарантируется целостность и достоверность данных. В свою очередь в Координационном центре доменов указали на несовершенство программного обеспечения, используемого при создании ключей шифрования.

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ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Матвей Константинов
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