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30 января, 17:35

Минцифры назвало причину масштабного сбоя в Рунете

Минцифры: Массовый сбой возник из-за технической проблемы, затронувшей зону RU

Массовый сбой возник из-за технической проблемы, затронувшей зону .RU, связанную с глобальной инфраструктурой DNSSEC — набором расширений протокола DNS, благодаря которому гарантируется целостность и достоверность данных, сообщили в пресс-службе координационного центра доменов и Минцифры.

"Возникла техническая проблема, затронувшая зону .RU, связанная с глобальной инфраструктурой DNSSEC. Специалисты Технического центра Интернет и МСК-IX работают над её устранением", — подтвердили в Минцифры России, добавив, что сейчас идут восстановительные работы.

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Ранее Лайф сообщал, что пользователи по всей России начали фиксировать крупный сбой у мобильных операторов и интернет-провайдеров. Популярные сайты и новостные порталы с доменным адресом ".ru." перестали открываться.

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Александра Мышляева
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