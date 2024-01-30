Минцифры назвало причину масштабного сбоя в Рунете

Массовый сбой возник из-за технической проблемы, затронувшей зону .RU, связанную с глобальной инфраструктурой DNSSEC — набором расширений протокола DNS, благодаря которому гарантируется целостность и достоверность данных, сообщили в пресс-службе координационного центра доменов и Минцифры.

"Возникла техническая проблема, затронувшая зону .RU, связанная с глобальной инфраструктурой DNSSEC. Специалисты Технического центра Интернет и МСК-IX работают над её устранением", — подтвердили в Минцифры России, добавив, что сейчас идут восстановительные работы.