В России произошёл массовый сбой в работе Интернета

30 января пользователи по всей России начали фиксировать крупный сбой у мобильных операторов и интернет-провайдеров. Популярные сайты и новостные порталы с доменным адресом ".ru" перестали открываться. С перебоями работает и множество мобильных приложений, в том числе Wildberries и Ozon.

Пока неизвестно, сколько будет восстанавливаться система и как долго продлятся проблемы. Ранее в этом месяце было предупреждение, что в некоторых областях России будут отключать мобильную связь, чтобы обновить систему. Однако, связан ли сбой с этим, неизвестно.