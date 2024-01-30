Регион

Уведомления отключены

30 января, 17:03
3019

В России произошёл массовый сбой в работе Интернета

30 января пользователи по всей России начали фиксировать крупный сбой у мобильных операторов и интернет-провайдеров. Популярные сайты и новостные порталы с доменным адресом ".ru" перестали открываться. С перебоями работает и множество мобильных приложений, в том числе Wildberries и Ozon.

Пока неизвестно, сколько будет восстанавливаться система и как долго продлятся проблемы. Ранее в этом месяце было предупреждение, что в некоторых областях России будут отключать мобильную связь, чтобы обновить систему. Однако, связан ли сбой с этим, неизвестно.

Глава Минцифры раскрыл причину временных отключений 4G
Глава Минцифры раскрыл причину временных отключений 4G

А ранее на территории России произошёл массовый сбой в работе мессенджера WhatsApp. На неполадки в приложении пожаловалось более восьми тысяч пользователей приложения.

Обложка ©

Shutterstock

Александра Мышляева
  • Новости
  • Социальные сети и мессенджеры
  • Сервисы и приложения
  • Общество
  • Наука и Технологии
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров