Глава Минцифры раскрыл причину временных отключений 4G

Отключения работы 4G в Ленинградской, Псковской и Новгородской областях являются техническими мероприятиями. Об этом сообщил журналистам министр цифрового развития РФ Максут Шадаев.

Он отметил, что на данный момент отключения в других регионах страны не планируются, однако вполне возможны. Шадаев подчеркнул, что это были не учения.