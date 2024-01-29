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29 января, 12:35

Глава Минцифры раскрыл причину временных отключений 4G

Шадаев: Отключения 4G в ряде областей СЗФО связаны с техническими мероприятиями

Отключения работы 4G в Ленинградской, Псковской и Новгородской областях являются техническими мероприятиями. Об этом сообщил журналистам министр цифрового развития РФ Максут Шадаев.

"Это технические мероприятия", — сказал министр.

Он отметил, что на данный момент отключения в других регионах страны не планируются, однако вполне возможны. Шадаев подчеркнул, что это были не учения.

Минцифры объявило сроки отключения 3G в России
Минцифры объявило сроки отключения 3G в России

А ранее сегодня стало известно, что отдельные пользователи из РФ могут вновь просматривать новый контент в "Тиктоке". Соцсеть приостановила прямые эфиры и распространение нового контента в России 6 марта 2022 года из-за действия закона о фейках против Вооружённых сил РФ. Шадаев прокомментировал слухи о возвращении "Тиктока". Он сообщил, что возобновление полноценной работы социальной сети в России пока не обсуждается.

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Александра Мышляева
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