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24 января, 05:16

Пользователи WhatsApp сообщили о массовом сбое в работе приложения

На территории России произошёл массовый сбой в работе мессенджера WhatsApp, на неполадки пожаловались более 8 тысяч пользователей приложения. Это следует из данных сервиса сбой.рф.

Проблемы с работой WhatsApp возникли преимущественно у жителей Хабаровского края — 27%, Новосибирской области — 23% и Москвы — 11%. Кроме того о сбоях сообщают в Приморском крае — 9%, Санкт-Петербурге — 7% и Амурской области — 6%.

В WhatsApp появились исчезающие голосовые сообщения с одноразовым прослушиванием
В WhatsApp появились исчезающие голосовые сообщения с одноразовым прослушиванием

Ранее сегодня и пользователи Telegram сообщили о сбоях в работе мессенджера. Проблемы возникли в тех же регионах России. У большинства обратившихся мессенджер вообще не запускался, при этом пользователи отметили, что при включённом VPN всё функционировало нормально.

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Юрий Лысенко
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