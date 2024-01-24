Пользователи WhatsApp сообщили о массовом сбое в работе приложения

На территории России произошёл массовый сбой в работе мессенджера WhatsApp, на неполадки пожаловались более 8 тысяч пользователей приложения. Это следует из данных сервиса сбой.рф.

Проблемы с работой WhatsApp возникли преимущественно у жителей Хабаровского края — 27%, Новосибирской области — 23% и Москвы — 11%. Кроме того о сбоях сообщают в Приморском крае — 9%, Санкт-Петербурге — 7% и Амурской области — 6%.