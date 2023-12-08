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7 декабря, 22:25

В WhatsApp появились исчезающие голосовые сообщения с одноразовым прослушиванием

Мессенджер WhatsApp запустил новую функцию: теперь при желании отправителя голосовые сообщения могут исчезать из чата сразу после прослушивания. Информация об этом опубликована на сайте корпорации Meta*.

Такие сообщения будут иметь значок "одноразовое". Также пользователям напомнили, что все отправленные записи, в том числе голосовые, по умолчанию защищены с помощью сквозного шифра.

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Ранее сообщалось, что мессенджер WhatsApp ввёл функцию закрытых чатов с секретным кодом допуска. Это позволит скрыть важную информацию от чужих глаз в случае, если смартфоном пользуется несколько человек или устройство попадёт в руки посторонних.

* Деятельность компании запрещена в РФ как экстремистская.

Обложка ©

Unsplash / Adem AY

Лариса Сафронова
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