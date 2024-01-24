Регион

Уведомления отключены

24 января, 00:15

Пользователи Telegram сообщили о сбоях в работе мессенджера

Российские пользователи жалуются на сбои в работе мессенджера Telegram. Динамику проблем за последние десять дней можно проследить на сайте сбой.рф.

Согласно данным ресурса, за прошедшие сутки на работу сервиса чаще других жаловались жители Новосибирской области (29%), Хабаровского края (23%), Москвы (12%), Санкт-Петербурга (8%) и Приморского края (6%). У большинства обратившихся мессенджер вообще не запускался, при этом пользователи отметили, что при включённом VPN всё функционировало нормально.

YouTube, VK и Telegram возглавили топ популярных приложений на новогодних праздниках
YouTube, VK и Telegram возглавили топ популярных приложений на новогодних праздниках

Ранее Лайф писал, что в Telegram появилась новая функция, которая многим может не понравиться: в чатах один на один теперь можно увидеть точное время, когда ваше сообщение было открыто.

Обложка ©

Unsplash / Christian Wiediger

Лариса Сафронова
  • Новости
  • Telegram
  • Социальные сети и мессенджеры
  • Наука и Технологии
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров