Пользователи Telegram сообщили о сбоях в работе мессенджера

Российские пользователи жалуются на сбои в работе мессенджера Telegram. Динамику проблем за последние десять дней можно проследить на сайте сбой.рф.

Согласно данным ресурса, за прошедшие сутки на работу сервиса чаще других жаловались жители Новосибирской области (29%), Хабаровского края (23%), Москвы (12%), Санкт-Петербурга (8%) и Приморского края (6%). У большинства обратившихся мессенджер вообще не запускался, при этом пользователи отметили, что при включённом VPN всё функционировало нормально.