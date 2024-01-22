В Telegram появилась новая функция, которая многим может не понравиться

Telegram представил обновления, позволяющие указывать и скрывать время прочтения личных сообщений. Информация об этом появилась на официальном канале мессенджера.

"В чатах один на один теперь можно увидеть точное время, когда ваше сообщение было открыто. Все пользователи могут определить в настройках, кто может видеть время прочтения", — указано в сообщении мессенджера.

При этом если пользователь скроет от других время прочтения их сообщений, то и сам не сможет узнать, когда собеседники прочитали его послание. Правда, подписка Premium даст возможность скрыть эту информацию у себя, но просматривать её у других пользователей, сделавших её доступной. Если же время прочтения скрыто, никто из юзеров не сможет узнать эти данные.

Также обладатели версии Premium могут выбрать круг людей, которым разрешено отправлять им личные сообщения. Есть вариант оставить доступ для всех или ограничить его до своих контактов или таких же владельцев премиум-подписки.