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31 января, 13:58

Стала известна причина масштабного сбоя в Рунете 30 января

Причиной сбоя работы Рунета 30 января 2024-го стало несовершенство DNSSEC

Причиной масштабного сбоя в работе Рунета 30 января стало несовершенство программного обеспечения, которое использовали при создании ключа расширения безопасности системы доменных имён (DNSSEC), рассказали в Координационном центре доменов.

"В настоящее время расследование инцидента продолжается, однако уже сейчас понятно, что главной причиной сбоя стало несовершенство программного обеспечения, используемого при создании ключей шифрования", — сказано в сообщении.

Там отметили несовершенство программного обеспечения DNSSEC. По словам центра доменов, эта система, как и любое другое технологическое решение, требует усовершенствования со временем. Речь идёт о "молодой по меркам Интернета технологии", добавили в сообщении.

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Напомним, массовый сбой в работе Интернета в России произошёл вечером 30 января. Причиной стала техническая проблема, связанная с глобальной инфраструктурой DNSSEC — набором расширений протокола DNS, благодаря которому гарантируется целостность и достоверность данных. Позже в Минцифры сообщили, что техническую проблему практически полностью устранили.

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Александра Мышляева
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