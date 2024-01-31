Стала известна причина масштабного сбоя в Рунете 30 января

Причиной масштабного сбоя в работе Рунета 30 января стало несовершенство программного обеспечения, которое использовали при создании ключа расширения безопасности системы доменных имён (DNSSEC), рассказали в Координационном центре доменов.

"В настоящее время расследование инцидента продолжается, однако уже сейчас понятно, что главной причиной сбоя стало несовершенство программного обеспечения, используемого при создании ключей шифрования", — сказано в сообщении.