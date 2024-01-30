Работу Рунета восстановили после массового сбоя
Минцифры: Вызвавшая массовый сбой в Рунете проблема устранена
Вызвавшая массовый сбой в работе Интернета в России техническая проблема практически полностью устранена. Об этом сообщили в Минцифры РФ.
"Техническая проблема, связанная с глобальной инфраструктурой DNSSEC, вызвавшая недоступность сайтов в зоне .ru, устранена", — говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале.
При этом неполадки в работе DNS могут наблюдаться ещё некоторое время, пока обновлённые данные не разойдутся по системе доменных имён, указали там.
Напомним, массовый сбой в работе Интернета в России произошёл вечером 30 января. Причиной стала техническая проблема, связанная с глобальной инфраструктурой DNSSEC — набором расширений протокола DNS, благодаря которому гарантируется целостность и достоверность данных.
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