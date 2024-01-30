Работу Рунета восстановили после массового сбоя

Вызвавшая массовый сбой в работе Интернета в России техническая проблема практически полностью устранена. Об этом сообщили в Минцифры РФ.

"Техническая проблема, связанная с глобальной инфраструктурой DNSSEC, вызвавшая недоступность сайтов в зоне .ru, устранена", — говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале.

При этом неполадки в работе DNS могут наблюдаться ещё некоторое время, пока обновлённые данные не разойдутся по системе доменных имён, указали там.