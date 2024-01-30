Ozon и Wildberries продлят сроки выдачи заказов из-за сбоя работы Интернета
Онлайн-ретейлер Ozon увеличит сроки выдачи заказов, которые необходимо было забрать сегодня из-за массового сбоя в Интернете. Об этом говорится в сообщении компании.
"Сроки выдачи заказов, которые надо было забрать сегодня, продлим на два дня, чтобы все успели их забрать. С партнёрами на связи, поможем им решить все возникающие вопросы", — сообщает Ozon.
В компании отметили, что многие пользователи и партнёры не могут зайти на сайт и в приложения, а в пунктах выдачи есть сложности с выдачей заказов. Там подчеркнули, что на стороне маркетплейса сбоев нет, неисправность именно в доменной зоне RU.
Аналогичное решение приняли в Wildberries. Там сообщили, что проверили свои системы — на стороне онлайн-ретейлера сбоев нет. В настоящее время сложностей по выдаче заказов в ПВЗ нет, однако компания всё же продлит срок хранения товаров. Там выразили надежду на восстановление работы маркетплейса после устранения сбоя в доменной зоне ru.
Ранее Лайф сообщал, что пользователи по всей России начали фиксировать крупный сбой у мобильных операторов и интернет-провайдеров. Популярные сайты и новостные порталы с доменным адресом ".ru." перестали открываться. Позже в Минцифры объяснили сбой технической проблемой, затронувшей зону .ru, связанную с глобальной инфраструктурой DNSSEC.
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