Ozon и Wildberries продлят сроки выдачи заказов из-за сбоя работы Интернета

Онлайн-ретейлер Ozon увеличит сроки выдачи заказов, которые необходимо было забрать сегодня из-за массового сбоя в Интернете. Об этом говорится в сообщении компании.

"Сроки выдачи заказов, которые надо было забрать сегодня, продлим на два дня, чтобы все успели их забрать. С партнёрами на связи, поможем им решить все возникающие вопросы", — сообщает Ozon.

В компании отметили, что многие пользователи и партнёры не могут зайти на сайт и в приложения, а в пунктах выдачи есть сложности с выдачей заказов. Там подчеркнули, что на стороне маркетплейса сбоев нет, неисправность именно в доменной зоне RU.