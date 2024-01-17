Стало известно, сколько россиян пользуются порталом "Госуслуги"
Вице-премьер Чернышенко: Число пользователей "Госуслуг" удвоилось с 2019 года
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Количество пользователей портала "Госуслуги" с 2019 года увеличилось двукратно. Такими данными поделился вице-премьер Дмитрий Чернышенко в ходе Дня цифровизации на Международной выставке-форуме "Россия". Лишь за прошлый 2023 год, отметил он, прирост составил более 10 миллионов человек.
"Число пользователей с 2019 года увеличилось почти в два раза и достигло 109 млн человек", — отметил вице-премьер.
Ранее стало известно, что на "Госуслугах" появятся электронные зачётные книжки и студенческие, а ещё на базе сайта хотят создать сервис по борьбе со спам-звонками. По задумке авторов инициативы, на данном сервисе граждане должны указать номер, с которого поступил спам-звонок, дату и время его совершения. А в прошлом году на портале "Госуслуг" уже появилась возможность проверить подлинность товаров и их срок годности.