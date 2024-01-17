Регион

Уведомления отключены

17 января, 09:33

Стало известно, сколько россиян пользуются порталом "Госуслуги"

Вице-премьер Чернышенко: Число пользователей "Госуслуг" удвоилось с 2019 года

Фото © Андрей Любимов / РБК / ТАСС

Фото © Андрей Любимов / РБК / ТАСС

Количество пользователей портала "Госуслуги" с 2019 года увеличилось двукратно. Такими данными поделился вице-премьер Дмитрий Чернышенко в ходе Дня цифровизации на Международной выставке-форуме "Россия". Лишь за прошлый 2023 год, отметил он, прирост составил более 10 миллионов человек.

"Число пользователей с 2019 года увеличилось почти в два раза и достигло 109 млн человек", отметил вице-премьер.

В Госдуме предложили сделать для дачников единый раздел на "Госуслугах"
В Госдуме предложили сделать для дачников единый раздел на "Госуслугах"

Ранее стало известно, что на "Госуслугах" появятся электронные зачётные книжки и студенческие, а ещё на базе сайта хотят создать сервис по борьбе со спам-звонками. По задумке авторов инициативы, на данном сервисе граждане должны указать номер, с которого поступил спам-звонок, дату и время его совершения. А в прошлом году на портале "Госуслуг" уже появилась возможность проверить подлинность товаров и их срок годности.

Марина Калегина
  • Новости
  • Госуслуги
  • дмитрийчернышенко
  • Наука и Технологии
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров