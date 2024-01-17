Стало известно, сколько россиян пользуются порталом "Госуслуги"

Количество пользователей портала "Госуслуги" с 2019 года увеличилось двукратно. Такими данными поделился вице-премьер Дмитрий Чернышенко в ходе Дня цифровизации на Международной выставке-форуме "Россия". Лишь за прошлый 2023 год, отметил он, прирост составил более 10 миллионов человек.