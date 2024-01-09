В Госдуме предложили сделать для дачников единый раздел на "Госуслугах"
Депутат Чаплин призвал сделать для дачников единый раздел на портале "Госуслуги"
Депутат Чаплин призвал сделать для дачников единый раздел на портале "Госуслуги". Обложка © Shutterstock
На портале "Госуслуги" для дачников необходимо сделать единый раздел, благодаря которому они смогут оперативно отслеживать изменения в законодательстве, региональные меры поддержки садоводческого некоммерческого товарищества, а также оплачивать коммуналку и голосовать за вопросы общих собраний членов СНТ. Такое мнение в беседе с Лайфом выразил депутат Госдумы, председатель союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.
Парламентарий подчеркнул, что такое нововведение было бы удобно в том числе для пожилых — им не придётся сидеть в очередях, чтобы оплатить услуги. По мнению Чаплина, также важно, чтобы садоводы могли писать жалобы и обращения в едином формате и получать быстрые ответы от ведомств.
Собеседник Лайфа указал, что сейчас в России насчитывается более 15 миллиона дачников. При этом в последнее время к загородной недвижимости стала активнее присматриваться молодёжь. По словам депутата, за три года более 60% покупателей дач — россияне до 45 лет, то есть те, кто живёт "в бешеном ритме", поэтому времени, чтобы прийти на почту оплатить услуги или сходить на собрание членов СНТ, у них просто нет.
Мы уже начали адаптировать законодательство с учётом "вызовов времени". В прошлом году был принят закон, разрешающий голосовать за вопросы, которые обсуждаются на общих собраниях, через мессенджеры. Но в уставе СНТ должно быть закреплено, какие мессенджеры, плюс дачники обязуются предоставлять свои персональные данные. Всё это делает в целом по стране голосование бессистемным
Ранее Лайф писал, что неубранный снег на территории СНТ грозит дачникам штрафом. В каком случае придётся раскошелиться, можно узнать здесь.