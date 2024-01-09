В Госдуме предложили сделать для дачников единый раздел на "Госуслугах"

На портале "Госуслуги" для дачников необходимо сделать единый раздел, благодаря которому они смогут оперативно отслеживать изменения в законодательстве, региональные меры поддержки садоводческого некоммерческого товарищества, а также оплачивать коммуналку и голосовать за вопросы общих собраний членов СНТ. Такое мнение в беседе с Лайфом выразил депутат Госдумы, председатель союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

Парламентарий подчеркнул, что такое нововведение было бы удобно в том числе для пожилых — им не придётся сидеть в очередях, чтобы оплатить услуги. По мнению Чаплина, также важно, чтобы садоводы могли писать жалобы и обращения в едином формате и получать быстрые ответы от ведомств.

Собеседник Лайфа указал, что сейчас в России насчитывается более 15 миллиона дачников. При этом в последнее время к загородной недвижимости стала активнее присматриваться молодёжь. По словам депутата, за три года более 60% покупателей дач — россияне до 45 лет, то есть те, кто живёт "в бешеном ритме", поэтому времени, чтобы прийти на почту оплатить услуги или сходить на собрание членов СНТ, у них просто нет.

Мы уже начали адаптировать законодательство с учётом "вызовов времени". В прошлом году был принят закон, разрешающий голосовать за вопросы, которые обсуждаются на общих собраниях, через мессенджеры. Но в уставе СНТ должно быть закреплено, какие мессенджеры, плюс дачники обязуются предоставлять свои персональные данные. Всё это делает в целом по стране голосование бессистемным Никита Чаплин Депутат Государственной думы