Дачникам рассказали, в каком случае им может грозить штраф за снег

Неубранный снег на территории садового некоммерческого товарищества (СНТ) грозит дачникам штрафом. Однако он будет выписан, если дорога была не убрана по вине самих граждан.

В СНТ за очистку дорог отвечает правление товарищества. В разных муниципалитетах нормы допустимых сугробов могут отличаться: в одном предельно допустимая высота колеи сугроба может достигать 5 сантиметров, в другом — 10.

"Решение о необходимости очистки дорог от снега и других зимних дорожных мероприятиях должно быть принято общим собранием членов садоводческого кооператива. Это повлечёт за собой введение новой статьи расходов для садоводов и появление целевого взноса на такие работы", — рассказал адвокат Евгений Яворский РБК.

За превышение высоты налагается административная ответственность. Физическим лицам грозит штраф в размере 5–10 тыс. руб., должностные лица обязаны будут заплатить 25 тыс. руб., а юридические — 300 тыс. руб. Платить товарищество должно из взносов, однако если СНТ всё-таки получит штраф по вине садовода, оно может в судебном порядке взыскать потраченные деньги.