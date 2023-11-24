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24 ноября, 12:51

Дачникам рассказали, в каком случае им может грозить штраф за снег

Юрист Яворский: Дачников оштрафуют, если снег в СНТ не уберут по их вине

Неубранный снег на территории садового некоммерческого товарищества (СНТ) грозит дачникам штрафом. Однако он будет выписан, если дорога была не убрана по вине самих граждан.

В СНТ за очистку дорог отвечает правление товарищества. В разных муниципалитетах нормы допустимых сугробов могут отличаться: в одном предельно допустимая высота колеи сугроба может достигать 5 сантиметров, в другом — 10.

"Решение о необходимости очистки дорог от снега и других зимних дорожных мероприятиях должно быть принято общим собранием членов садоводческого кооператива. Это повлечёт за собой введение новой статьи расходов для садоводов и появление целевого взноса на такие работы", — рассказал адвокат Евгений Яворский РБК.

За превышение высоты налагается административная ответственность. Физическим лицам грозит штраф в размере 5–10 тыс. руб., должностные лица обязаны будут заплатить 25 тыс. руб., а юридические — 300 тыс. руб. Платить товарищество должно из взносов, однако если СНТ всё-таки получит штраф по вине садовода, оно может в судебном порядке взыскать потраченные деньги.

В Госдуме объяснили, как дачник может получить миллион рублей

В Госдуме объяснили, как дачник может получить миллион рублей

Ранее депутат Никита Чаплин рассказал, что владельцу дачи грозит штраф в пять тысяч рублей за борщевик, ведь это вредное, опасное и быстро разрастающееся растение. Пожаловаться на соседа, который его игнорирует, можно председателю СНТ или местным властям.

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Александра Мышляева
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