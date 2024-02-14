"Чем я прогневила Бога?": Лера Кудрявцева получила тяжёлую травму

Российская телеведущая Лера Кудрявцева сообщила о тяжёлой травме. В телеграм-канале она написала, что получила серьёзный перелом ноги с разрывом связок.

Кудрявцева опубликовала в социальной сети фото загипсованной ноги и раскрыла характер травмы. Так, у неё диагностирован полный разрыв передней крестообразной связки и перелом латерального мыщелка правой большеберцовой кости. Каким образом она получила такой серьёзный перелом, ведущая не уточнила.

Телеведущая Лера Кудрявцева сообщила о тяжёлом переломе ноги. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / leratv

"Я не знаю, чем я прогневила Бога? Что я делаю не так? Пытаюсь жить по совести, не желаю никому зла, работаю, помогаю всем, занимаюсь благотворительностью. Но то, что со мной происходит, — это какой-то сюр", — негодует ведущая.