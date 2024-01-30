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30 января, 13:39

"Мокрому" выпаду Кудрявцевой в эфире у Малахова нашлось неожиданное объяснение

Психолог Алексеева: Развод мог вызвать эмоциональное истощение у Кудрявцевой

Любимица миллионов россиян Лера Кудрявцева сейчас переживает непростое время. Фото © Агентство "Москва" / Андрей Любимов

Любимица миллионов россиян Лера Кудрявцева сейчас переживает непростое время. Фото © Агентство "Москва" / Андрей Любимов

Недавний выпад Леры Кудрявцевой в телеэфире, где она плеснула стакан воды в лицо одной из героинь, вполне может быть связан с тяжёлым разводом. Таким мнением поделилась клинический психолог Маргарита Алексеева. По её словам, когда в нашей жизни происходят такие травмирующее события, наша психика тратит очень много ресурса, чтобы мы оставались в форме. Возможно, в случае с Кудрявцевой внутренние механизмы дали сбой, и она дала волю эмоциям.

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Кудрявцева ошарашила всех, заявив, что бросает мужа после 10 лет в браке

"Человек в процессе развода, ещё и публичный, вполне может находиться в состоянии эмоционального истощения и в какой-то момент резко среагировать", рассуждает собеседница kp.ru.

Психолог призвала не забывать, что звёзды — такие же люди, со своими слабостями, воспоминаниями и эмоциональным багажом. А Кудрявцева, ко всему прочему, ещё и работает с личными историями людей, которых хватит не на один трагический или остросюжетный фильм. Как человек эмпатичный, многое она пропускает через себя.

"Здорового живого человека со способностью к эмпатии такие печальные истории трогают, задевают и вызывают реакции", — резюмировала Алексеева.

"От боли за пацана!": Кудрявцева плеснула водой в многодетную мать на шоу Малахова
"От боли за пацана!": Кудрявцева плеснула водой в многодетную мать на шоу Малахова

Ранее Лайф рассказывал, как Лера Кудрявцева облила водой женщину на шоу "Привет, Андрей!", отомстив за её сына. Это был выпуск передачи от 27 января 2024 года. В студию пригласили 21-летнего музыканта Виктора Мохнева. Он рассказал, что воспитывался в любящей приёмной семье, а родная мать оставила его ещё мальчишкой в общественном туалете. Ребёнок был передан в детский дом, откуда и попал в новую семью. Та самая мать появилась в студии и вскоре оказалась под шквалом критики со стороны Кудрявцевой, которая к тому же плеснула ей в лицо стакан воды. И хотя позже теледива извинилась, многие её осудили.

Марина Калегина
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