"Мокрому" выпаду Кудрявцевой в эфире у Малахова нашлось неожиданное объяснение
Психолог Алексеева: Развод мог вызвать эмоциональное истощение у Кудрявцевой
Любимица миллионов россиян Лера Кудрявцева сейчас переживает непростое время. Фото © Агентство "Москва" / Андрей Любимов
Недавний выпад Леры Кудрявцевой в телеэфире, где она плеснула стакан воды в лицо одной из героинь, вполне может быть связан с тяжёлым разводом. Таким мнением поделилась клинический психолог Маргарита Алексеева. По её словам, когда в нашей жизни происходят такие травмирующее события, наша психика тратит очень много ресурса, чтобы мы оставались в форме. Возможно, в случае с Кудрявцевой внутренние механизмы дали сбой, и она дала волю эмоциям.
"Человек в процессе развода, ещё и публичный, вполне может находиться в состоянии эмоционального истощения и в какой-то момент резко среагировать", — рассуждает собеседница kp.ru.
Психолог призвала не забывать, что звёзды — такие же люди, со своими слабостями, воспоминаниями и эмоциональным багажом. А Кудрявцева, ко всему прочему, ещё и работает с личными историями людей, которых хватит не на один трагический или остросюжетный фильм. Как человек эмпатичный, многое она пропускает через себя.
"Здорового живого человека со способностью к эмпатии такие печальные истории трогают, задевают и вызывают реакции", — резюмировала Алексеева.
Ранее Лайф рассказывал, как Лера Кудрявцева облила водой женщину на шоу "Привет, Андрей!", отомстив за её сына. Это был выпуск передачи от 27 января 2024 года. В студию пригласили 21-летнего музыканта Виктора Мохнева. Он рассказал, что воспитывался в любящей приёмной семье, а родная мать оставила его ещё мальчишкой в общественном туалете. Ребёнок был передан в детский дом, откуда и попал в новую семью. Та самая мать появилась в студии и вскоре оказалась под шквалом критики со стороны Кудрявцевой, которая к тому же плеснула ей в лицо стакан воды. И хотя позже теледива извинилась, многие её осудили.