"Мокрому" выпаду Кудрявцевой в эфире у Малахова нашлось неожиданное объяснение

Недавний выпад Леры Кудрявцевой в телеэфире, где она плеснула стакан воды в лицо одной из героинь, вполне может быть связан с тяжёлым разводом. Таким мнением поделилась клинический психолог Маргарита Алексеева. По её словам, когда в нашей жизни происходят такие травмирующее события, наша психика тратит очень много ресурса, чтобы мы оставались в форме. Возможно, в случае с Кудрявцевой внутренние механизмы дали сбой, и она дала волю эмоциям.

"Человек в процессе развода, ещё и публичный, вполне может находиться в состоянии эмоционального истощения и в какой-то момент резко среагировать", — рассуждает собеседница kp.ru.

Психолог призвала не забывать, что звёзды — такие же люди, со своими слабостями, воспоминаниями и эмоциональным багажом. А Кудрявцева, ко всему прочему, ещё и работает с личными историями людей, которых хватит не на один трагический или остросюжетный фильм. Как человек эмпатичный, многое она пропускает через себя.

"Здорового живого человека со способностью к эмпатии такие печальные истории трогают, задевают и вызывают реакции", — резюмировала Алексеева.