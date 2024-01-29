"От боли за пацана!": Кудрявцева плеснула водой в многодетную мать на шоу Малахова Кудрявцева облила водой женщину на шоу "Привет, Андрей!", отомстив за её сына 29 января, 09:14 Лера Кудрявцева. Обложка © ТАСС / Софья Сандурская

Российская телеведущая Лера Кудрявцева плеснула водой в многодетную мать в эфире программы Андрея Малахова "Привет, Андрей!", заступившись за брошенного ею сына. Хотя позже теледива извинилась, но многие её осудили.

Это был выпуск передачи от 27 января 2024 года. В студию пригласили 21-летнего музыканта Виктора Мохнева. Он рассказал, что воспитывался в любящей приёмной семье, а родная мать Елена оставила его ещё мальчишкой в общественном туалете. Ребёнок был передан в детский дом, откуда и попал в новую семью.

Елена Мохнева родила пятерых детей, от всех она отказалась. Однако, повзрослев, Виктор захотел увидеть биологическую мать, но та от встреч уклонялась. Только в передаче Малахова им удалось открыто пообщаться и обняться. Виктор признался, что прощает женщину. Однако Кудрявцева не выдержала и плеснула в Мохневу водой из стакана, посчитав, что поступку многодетной матери нет оправдания. На волну критики телеведущая ответила в телеграм-канале.

"Горько, что стакан воды, вылитый на эту женщину, по моральным ценностям для вас гаже, чем брошенный в общественном туалете ребёнок", — написала она.

По её словам, "у неё упало забрало", когда в студии она услышала грустную историю Виктора. Кудрявцева объяснила, что вылила воду на женщину "от бессилия, от злости и от боли за пацана". Ведущая добавила, что после съёмок молодой человек пришёл к ней в гримёрку, осуждать её он не стал и просто обнял.

Кудрявцева не верит, что Елена Мохнева продолжит общение с брошенным сыном после передачи. "После таких встреч на камеру они забивают на детей, а ещё могут им на шею сесть, чтоб их дети содержали", — заключила она.

Авторы Татьяна Миссуми