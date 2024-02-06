Наташа Королёва обратилась к поклонникам после известий об отъезде в США
МК: Наташа Королёва объяснила отъезд в США семейным праздником
Фото © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков
Заслуженная артистка Российской Федерации, любимица миллионов Наташа Королёва успокоила поклонников, встревоженных новостью о её отъезде в США. Как рассказала журналистам сама певица, она действительно на какое-то время улетела в Америку, но у неё есть для этого весомый повод.
12 февраля маме певицы Людмиле Порывай, которая с начала 90-х проживает с мужем в Майами, исполнится 78 лет. На семейном празднике будет присутствовать не только Наташа, но и её старшая сестра Руся, которая тоже долгие годы проживает в США. По словам Королёвой, пропустить торжество она не могла, ведь из-за гастрольного графика ей крайне редко удаётся увидеться с родными.
А в прошлом году, как писал Life.ru, свой 50-летний юбилей отметила и сама Наташа Королёва. Певица находится в потрясающей форме: недавно звезда поделилась видео, как она выбегает из бани, размахивает полотенцем и в одних трусиках танцует под музыку, пока её растирают снегом.