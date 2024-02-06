Регион

Уведомления отключены

6 февраля, 14:46

Наташа Королёва обратилась к поклонникам после известий об отъезде в США

МК: Наташа Королёва объяснила отъезд в США семейным праздником

Фото © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков

Фото © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков

Заслуженная артистка Российской Федерации, любимица миллионов Наташа Королёва успокоила поклонников, встревоженных новостью о её отъезде в США. Как рассказала журналистам сама певица, она действительно на какое-то время улетела в Америку, но у неё есть для этого весомый повод.

"Я поехала на день рождения к маме", — приводит слова Королёвой сайт МК.ru.

12 февраля маме певицы Людмиле Порывай, которая с начала 90-х проживает с мужем в Майами, исполнится 78 лет. На семейном празднике будет присутствовать не только Наташа, но и её старшая сестра Руся, которая тоже долгие годы проживает в США. По словам Королёвой, пропустить торжество она не могла, ведь из-за гастрольного графика ей крайне редко удаётся увидеться с родными.

Стало известно, как живёт мать Наташи Королёвой, которая приехала в РФ, но поддерживает Киев
Стало известно, как живёт мать Наташи Королёвой, которая приехала в РФ, но поддерживает Киев

А в прошлом году, как писал Life.ru, свой 50-летний юбилей отметила и сама Наташа Королёва. Певица находится в потрясающей форме: недавно звезда поделилась видео, как она выбегает из бани, размахивает полотенцем и в одних трусиках танцует под музыку, пока её растирают снегом.

Марина Калегина
  • Новости
  • Наташа Королёва
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров